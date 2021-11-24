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Противников «Северного потока-2» возмутили санкции США

Лера Букина
1 час назад

Депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Норипур раскритиковал новые санкции США против «Северного потока-2». Об этом сообщает Deutsche Welle.

Противников «Северного потока-2» возмутили санкции США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новые санкции США неприемлемы и для противников "Северного потока-2"», — подчеркнул он.

По словам парламентария, в партии «Зеленые», которая выступает против реализации проекта «Северный поток-2», не понимают, «какой дружбы здесь добиваются США, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьей стороной».

Трубопровод, по словам Норипура, «есть и останется неверным немецким решением — не американским».

22 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком-2».

По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, США намерены продолжать вводить ограничительные меры против проекта. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Запад во главе с США вводит санкции по поводу и без, и «вопиющим примером» этого являются ограничения против «Севпотока-2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают анонсированные новые санкции США в отношении «Северного потока-2» незаконными и неправильными.

Экономика,Энтони Блинкен,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД,Бундестаг,
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