«Газпром» приготовился перекрыть вентиль Молдавии

Молдавия до сих пор не произвела оплату поставок топлива «Газпрому», заявили в российской компании. Об этом сообщает РИА Новости.
«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — цитирует агентство представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.
22 ноября «Газпром» направил «Молдовагазу» уведомление о необходимости оплатить $74 млн за поставки газа за октябрь и ноябрь нынешнего года в течение 48 часов, в противном случае поставки будут приостановлены.
Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан попросил правительство республики предоставить заем в размере 74 млн долларов для оплаты топлива. 23 ноября вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заверил, что текущая задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» будет погашена до конца недели.
В конце октября Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа на 5 лет при условии стопроцентной оплаты текущих платежей за газ.