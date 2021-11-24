«Газпром» приготовился перекрыть вентиль Молдавии

Молдавия до сих пор не произвела оплату поставок топлива «Газпрому», заявили в российской компании. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — цитирует агентство представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

22 ноября «Газпром» направил «Молдовагазу» уведомление о необходимости оплатить $74 млн за поставки газа за октябрь и ноябрь нынешнего года в течение 48 часов, в противном случае поставки будут приостановлены.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан попросил правительство республики предоставить заем в размере 74 млн долларов для оплаты топлива. 23 ноября вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заверил, что текущая задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» будет погашена до конца недели.