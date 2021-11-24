Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч

Число клиентов премиального формата обслуживания СберБанка — СберПервый превысило 100 тысяч человек, увеличившись более чем на 12 тысяч человек с начала года.

С начала 2021 года число клиентов выросло сразу на 12 314 человек. В IV квартале этот показатель продолжил уверенно расти и достиг отметки в 100 тысяч человек. Совокупный портфель под управлением СберПервого по итогам III квартала превысил 3,3 трлн рублей, портфель инвестиций — 1,5 трлн рублей.

Когда мы создавали СберПервый, то с самого начала поставили перед собой амбициозную цель — выйти за рамки традиционного банковского бизнеса и создать лучшие условия для клиентов премиального сегмента. Сегодня мы ещё раз убедились, что эти усилия не были напрасны. Хочу от всей души поблагодарить наших клиентов за доверие

Мария Поденко

Руководитель СберПервого

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.

Среди привилегий СберПервого индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях трат, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют.