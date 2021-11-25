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Объем инвестиций в основной капитал Саратовской области вырос на 3,5% за год

ТАСС
1 час назад

ТАСС, 25 ноября. Показатель по объему инвестиций в основной капитал Саратовской области по итогам года прогнозируется на уровне 173 млрд рублей, что на 3,5% выше показателя за 2020 год, следует из доклада министра экономического развития Саратовской области Андрея Разборова, представленного на заседании правительства региона.

"По итогам года прогнозируемый показатель по объему инвестиций в основной капитал на уровне 170-173 млрд рублей. В текущем году инвестиционный портфель региона состоит из 170 крупных проектов <…> с общим объемом инвестиций порядка 750 млрд рублей и созданием более 9 тыс. новых рабочих мест", - сообщил он.

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал региона составил 167,2 млрд рублей. По словам Разборова, влияние коронавируса на инвестиционную активность ощущалось и в этом году. "Были паузы в процессе реализации проектов, и вопросы с перемещением рабочей силы, с доставкой необходимого оборудования. Однако, несмотря на возникшую ситуацию, экономические планы не были отменены, но все же получают некоторую корректировку по времени", - отметил Разборов.

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов - создание регионального центра обработки данных ПАО "Сбербанк", в который инвестируют 122,2 млрд рублей, строительство комплекса рельсобалочного стана на Металлургическом заводе Балаково" с инвестициями объемом 46,9 млрд рубле. Кроме того, в Балашовском районе планируется построить завод по глубокой переработке пшеницы для производства аминокислот ООО "Саратовские Биотехнологии", в проект будет инвестировано 25 млрд рублей.

Экономика,Андрей Разборов,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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