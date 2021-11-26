Сербия согласовала с Россией самую низкую в Европе цену на газ

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что цена на газ для страны, о которой заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с российским лидером Владимиром Путиным , является самой низкой в Европе. Об этом он написал в своем Facebook -аккаунте.

Глава Минфина отметил, что благодаря договоренности глав государств Сербия в течение следующих шести месяцев будет получать газ по цене 270 долларов за тысячу кубических метров. По его словам, Белград, точно, будет платить меньше всех в Европе в этом периоде, то есть предстоящей зимой. Помимо этого, Мали подчеркнул, что это может быть самой важной новостью для Сербии на данный момент, так как она означает стабильно снабжение газом для граждан и хозяйств.