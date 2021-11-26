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МФВ оценил потери Украины от запуска "Северного потока – 2" в $1,2 млрд в год до 2024 года

Газета.Ruиещё 4
28 минут назад

Представители Международного валютного фонда (МВФ) оценили потери Украины от запуска газопровода "Северный поток – 2" в $1,2 млрд. в год до 2024 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

МФВ оценил потери Украины из-за «Северного потока — 2»
Фото: ReutersReuters

"За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов "Газпрому". Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы", — говорится в сообщении МВФ.

Там отметили, что объем газа, которых проходит через Украину, после запуска "Северного потока – 2", снизится еще больше. Это негативно повлияет на доходы Украины от транзита природного топлива. В МВФ отметили, что текущий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в 2024 году. По нему предполагается, что в 2021-2024 годах транзит газа составит по 40 млрд куб. м.

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что России придется продлить транзит газа через Украину или заключить с Киевом новый договор, если Запад не позволит Москве запустить "Северный поток — 2".

Экономика,Компании,Нафтогаз,Международный валютный фонд,Газпром,
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