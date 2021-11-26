МФВ оценил потери Украины из-за «Северного потока — 2»

Представители Международного валютного фонда (МВФ) оценили потери Украины от запуска газопровода "Северный поток – 2" в $1,2 млрд. в год до 2024 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

"За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов "Газпрому" . Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы", — говорится в сообщении МВФ.

Там отметили, что объем газа, которых проходит через Украину, после запуска "Северного потока – 2", снизится еще больше. Это негативно повлияет на доходы Украины от транзита природного топлива. В МВФ отметили, что текущий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в 2024 году. По нему предполагается, что в 2021-2024 годах транзит газа составит по 40 млрд куб. м.