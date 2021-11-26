МФВ оценил потери Украины из-за «Северного потока — 2»

Власти Украины будут терять более миллиарда долларов в год после запуска российского трубопровода «Северный поток — 2» до истечения транзитного договора с Россией в 2024 году, сообщают «Ура.ру» со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ).
Как следует из документа, за последние пять лет страна в среднем получала около 2,5 миллиардов долларов в год в обмен на прокачку газа из России. Согласно прогнозу МВФ, в 2021 году транзитные доходы Киева уменьшаться примерно на 40%.
По данным Фонда, после того, как газопровод будет официально запущен в эксплуатацию, объем газа, проходящего через украинскую территорию, может снизиться еще больше. Предположительно речь идет о сумму около 1,2 миллиарда долларов в год.
Как сообщил ранее президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, Россия пойдет на продление соглашения о транзите газа через территорию Украину или подпишет новый договор, если западные страны не позволят Москве запустить трубопровод. По его словам, только давление на российский проект может заставить власти РФ «сделать жест доброй воли» по отношению к Украине.