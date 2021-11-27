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Названа причина парадоксального роста цен на картофель

News.ru
16 минут назад

Цены на картофель осенью со сбором нового урожая традиционно снижаются, однако в этом году ситуация складывается иначе. В связи с «не самым лучшим» урожаем стоимость корнеплодов растёт. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала исполнительный директор компании «Инвестиционно-аграрный фонд» Марина Строгая.

Цены на картофель вырастут в России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Этот год значительно уступает прошлому по урожайности. Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счёт пандемии, и это тоже делает дороже иностранную продукцию, — рассказала Строгая.

Она добавила, что свою роль сыграл и фактор дефицита удобрений в результате пандемии.

Всё это станет причинами повышения цен практически на все овощи.

Ранее в Госдуме рассказали о том, что Россия закупает картофель в Египте и других странах, так как это экономически выгоднее, чем производить сельхозпродукцию самостоятельно. Примерно половина овощей выращивается в подсобных хозяйствах, а людей на селе становится всё меньше.
Экономика,Госдума,
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