Цены на картофель вырастут в России

Цены на картофель осенью со сбором нового урожая традиционно снижаются, однако в этом году ситуация складывается иначе. В связи с «не самым лучшим» урожаем стоимость корнеплодов растёт. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала исполнительный директор компании «Инвестиционно-аграрный фонд» Марина Строгая.