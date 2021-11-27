Цены на картофель вырастут в России

Цены на картофель осенью со сбором нового урожая традиционно снижаются, однако в этом году ситуация складывается иначе. В связи с «не самым лучшим» урожаем стоимость корнеплодов растёт. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала исполнительный директор компании «Инвестиционно-аграрный фонд» Марина Строгая.
Этот год значительно уступает прошлому по урожайности. Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счёт пандемии, и это тоже делает дороже иностранную продукцию, — рассказала Строгая.
Она добавила, что свою роль сыграл и фактор дефицита удобрений в результате пандемии.
Всё это станет причинами повышения цен практически на все овощи.