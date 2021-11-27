Кабмин утвердил порядок определения "границы бедности"

Правительство РФ утвердило порядок определения границы бедности в стране, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минтруда.

"Правительство утвердило порядок определения границы бедности в целом по России и по субъектам", - сообщили в Минтруде.

Ранее ведомство разработало регламент, по которому при расчете показателя "уровень бедности" вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель - "граница бедности".

По информации ведомства, начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции. Граница бедности будет рассчитываться по федерации ежеквартально, а в региональном разрезе - ежегодно.

С 2021 года используется новая модель расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). В их основе лежит не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата. Начиная с 2021 года, величина прожиточного минимума устанавливается с ежегодной периодичностью, а ранее было ежеквартально.

Как отмечали в ведомстве, это не обеспечивает сопоставимость данных об уровне бедности за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками. С учетом этого было принято решение о введении нового показателя - "граница бедности", который будет изменяться с учетом роста цен и использоваться для определения уровня бедности, пояснили в Минтруде.

Проблема бедности

Ранее Минтруд предложил изменить методику выведения уровня бедности: ввести границу этого явления и учитывать инфляцию при его оценке. Понятие границы бедности будет использовано для расчета показателя уровня бедности, который определяет численность граждан, относящихся к категории бедных.