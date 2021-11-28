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Госдеп США настоял на отказе от санкций для «Северного потока-2»

Елена Прошина
36 минут назад

Американский Госдепартамент убеждает сенаторов-демократов отменить поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 год, предусматривающую ввод ограничительных мер против компаний за участие в сертификации российского проекта «Северный поток — 2», сообщает «Ура.ру» со ссылкой The Hill.

Госдеп США настоял на отказе от санкций для «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, администрация Белого дома не хочет портить отношений с Германией. Как считают во внешнеполитическом ведомстве США, борьба с изменением климата и усиление Пекина — более важные проблемы для Вашингтона, потому в этих вопросах стоит опереться на сотрудничество с Берлином.

По словам источника The Hill, представители демократической партии нервничают из-за вопроса о голосовании по газопроводу. Это связано с тем, что при бывшем президенте Дональде Трампе они были категорически против «Северного потока -2», но в связи с изменениями положений демократы сменили позицию. Однако республиканцы настаивают на введении новых ограничений.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что «Северный поток-2» при определенных условиях может начать работать до завершения процесса сертификации. Так произошло с проектами NEL и EGL 401. По данным Федерального сетевого агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам, в таком случае штраф составляет не более 1 млн евро.

Экономика,Дональд Трамп,Госдеп США,Handelsblatt,
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