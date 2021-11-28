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Россияне резко нарастили покупки криптовалюты

Ювелина Бернст
41 минуту назад

За последний год россияне увеличили инвестиции в криптовалюту в шесть раз, считая ее защитным активом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос Investing.com, в котором приняли участие 1 тыс. инвесторов.

«Крипта» — явный тренд 2021 года, отметила руководитель «Investing.com Россия» Анастасия Кошелева.

По данным газеты, 46% россиян считают, что этот актив в будущем станет защитным. Интерес к цифровым монетам в России опережает спрос на традиционную валюту, акции и недвижимость.

При этом в Центробанке считают криптовалюту опасным вложением средств, так как ее часто используют мошенники для отмывания денег и любят спонсоры терроризма. Кроме того, у криптовалюты высокая волатильность, говорится в материале.

Среди других альтернативных активов, к которым у россиян вырос интерес за последний год - произведения искусства, и антиквариат. В этом году альтернативные активы превысили половину портфеля неквалифицированного инвестора.

Тем временем 47% россиян приобретают золото, 37% инвестирующих считают выгодным покупку недвижимости, 27% - предпочитают акции и облигации.

Экономика,Центральный банк России,газета "Известия",
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