Россияне резко нарастили покупки криптовалюты

За последний год россияне увеличили инвестиции в криптовалюту в шесть раз, считая ее защитным активом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос Investing.com, в котором приняли участие 1 тыс. инвесторов.
«Крипта» — явный тренд 2021 года, отметила руководитель «Investing.com Россия» Анастасия Кошелева.
По данным газеты, 46% россиян считают, что этот актив в будущем станет защитным. Интерес к цифровым монетам в России опережает спрос на традиционную валюту, акции и недвижимость.
При этом в Центробанке считают криптовалюту опасным вложением средств, так как ее часто используют мошенники для отмывания денег и любят спонсоры терроризма. Кроме того, у криптовалюты высокая волатильность, говорится в материале.
Среди других альтернативных активов, к которым у россиян вырос интерес за последний год - произведения искусства, и антиквариат. В этом году альтернативные активы превысили половину портфеля неквалифицированного инвестора.
Тем временем 47% россиян приобретают золото, 37% инвестирующих считают выгодным покупку недвижимости, 27% - предпочитают акции и облигации.