Число моногородов захотели сократить вдвое в России

Министерство экономического развития опубликовало два проекта постановлений правительства о реформе подхода к проблеме моногородов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Ведомство предлагает установить критерии, по которым те или иные населенные пункты можно отнести к моногородам. В частности, планируется вычеркнуть из списка города, которые расположены ближе чем в 50 километрах от столиц регионов. По подсчетам, жители таких моногородов могут добраться до центров в течение часа, нивелируя напряженность на рынке труда моногорода.

Таким образом число моногородов сократится с 321 до 163. Отмечается, что нововведения позволят выделить средства для спасения и поддержки оставшихся моногородов.

Также предполагается снять ограничения на льготы территорий опережающего развития для моногородов. Вместо закрытого перечня возможностей их получения министерство предлагает сохранить только ограничения на поддержку монопредприятий по стандартной схеме для резидентов и запрета производств ими подакцизных товаров.

О планах Минэкономразвития пересмотреть перечень российских моногородов сообщалось в июне. По словам главного управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ и гендиректора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой, причиной стал переход нескольких десятков моногородов в статус территорий с устойчивой экономикой.

«Мы это видим и очень рады таким результатам. Моногорода сделали все возможное и невозможное, чтобы изменить структуру своей экономики — перейти от зависимости к устойчивому развитию. Вопрос о пересмотре перечня стоит давно. Эту работу проводит министерство экономического развития. Мы будем работать по тому перечню, который определит правительство», — сообщила Макиева.