Президент Сербии: Россию выдавливают с рынка газа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россию «выдавливают» с рынка природного газа, в том числе замедляя реализацию проекта «Северный поток — 2», хотя в Европе не хватает 70 миллиардов кубических метров этого топлива. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на эфир TV Pink.

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Президент России Владимир Путин встретил своего коллегу Александра Вучича в Сочи. Они обсудили широкий круг вопросов. По итогам встречи Вучич заявил, что цена российского газа в его стране на ближайшие полгода сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров, а по вопросам увеличения и гибкости поставок между сторонами достигнуто понимание.

Президент Сербии также сообщил, что у России есть проблема, о которой она не говорит, а именно — попытки «выдавить» страну с рынка природного газа, хотя в Европе его катастрофически не хватает. По словам Вучича, для пропуска по «Северному потоку — 2» предусмотрено 55 миллиардов кубометров газа, но его не запускают из-за давления США.

Президент Сербии указал, что его стране во время энергетического кризиса помогло завершенное строительство газопровода от Болгарии до Венгрии, по которому пошло топливо из «Турецкого потока».