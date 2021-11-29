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Президент Сербии: Россию выдавливают с рынка газа

Елена Прошина
1 час назад

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россию «выдавливают» с рынка природного газа, в том числе замедляя реализацию проекта «Северный поток — 2», хотя в Европе не хватает 70 миллиардов кубических метров этого топлива. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на эфир TV Pink.

Президент Сербии: Россию выдавливают с рынка газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин встретил своего коллегу Александра Вучича в Сочи. Они обсудили широкий круг вопросов. По итогам встречи Вучич заявил, что цена российского газа в его стране на ближайшие полгода сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров, а по вопросам увеличения и гибкости поставок между сторонами достигнуто понимание.

Президент Сербии также сообщил, что у России есть проблема, о которой она не говорит, а именно — попытки «выдавить» страну с рынка природного газа, хотя в Европе его катастрофически не хватает. По словам Вучича, для пропуска по «Северному потоку — 2» предусмотрено 55 миллиардов кубометров газа, но его не запускают из-за давления США.

Президент Сербии указал, что его стране во время энергетического кризиса помогло завершенное строительство газопровода от Болгарии до Венгрии, по которому пошло топливо из «Турецкого потока».

«Президенту Путину бескрайнее спасибо за то, что уважил интересы Сербии и дал (цену в 270 долларов – ред.) на шесть месяцев», — заявил Вучич.

Экономика,Александр Вучич,Владимир Путин,РИА Новости,
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