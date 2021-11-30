Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
1 час назад

Названы три сценария влияния омикрон-штамма на экономику

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал о трех сценариях влияния омикрон-штамма коронавируса на мировую экономику: один из них предполагает, что пандемия станет столь же разрушительной, как в 2020 году. Об этом сообщает «Прайм».

Названы три варианта влияния омикрон-штамма на экономику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первую очередь Орешкин упомянул негативный сценарий. Он реализуется в том случае, если штамм будет распространяться быстрее и тяжесть заболевания останется высокой.

Видео дня

«И при этом он [штамм] сможет обходить существующие вакцины, существующие тесты. Это самый негативный сценарий. Он, конечно же, всю историю с коронавирусом во многом может запустить по новой», - подчеркнул советник президент.

Второй сценарий - это «ложная тревога».

«Между буквами дельта и омикрон в греческом алфавите много других букв, - различные другие штаммы получали такие названия, несли определенные риски, но о них мы быстро забывали», - подчеркнул Орешкин.

Третий сценарий - позитивный, он предполагает, что омикрон-штамм не вызовет тяжелых случаев заболевания, но будет распространяться быстро.

«При таком сценарии новый штамм может вытеснить «дельту» из популяции, но при этом тяжесть заболевания будет меньше», - объяснил Орешкин.

По его мнению, третий сценарий не очень вероятен, а для экономики «важно не гадать, какой сценарий реализуется», а быть готовым к любому развитию событий.

Из-за распространения в Южной Африке омикрон-штамма Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

Мясников назвал главный способ защиты от омикрон-штамма

Эта мера распространяется на иностранцев, живущих в Гонконге и перечисленных африканских странах, а также на иностранцев, которые побывали там в течение десяти дней перед планируемым въездом в РФ.

Новый штамм коронавируса, выявленный в странах на юге Африки, содержит 32 мутации, ученые опасаются, что это повышают его заразность и устойчивость к вакцинам.

Южноафриканский врач Анжелика Кутзи, первой предупредившая правительство о новом-штамме, рассказывала, что его симптомы необычны, но легки: ее пациенты жаловались лишь на сильную утомляемость и быстро выздоравливали.

Экономика,Максим Орешкин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители