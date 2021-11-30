Названы три варианта влияния омикрон-штамма на экономику

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал о трех сценариях влияния омикрон-штамма коронавируса на мировую экономику: один из них предполагает, что пандемия станет столь же разрушительной, как в 2020 году. Об этом сообщает «Прайм».
В первую очередь Орешкин упомянул негативный сценарий. Он реализуется в том случае, если штамм будет распространяться быстрее и тяжесть заболевания останется высокой.
«И при этом он [штамм] сможет обходить существующие вакцины, существующие тесты. Это самый негативный сценарий. Он, конечно же, всю историю с коронавирусом во многом может запустить по новой», - подчеркнул советник президент.
Второй сценарий - это «ложная тревога».
«Между буквами дельта и омикрон в греческом алфавите много других букв, - различные другие штаммы получали такие названия, несли определенные риски, но о них мы быстро забывали», - подчеркнул Орешкин.
Третий сценарий - позитивный, он предполагает, что омикрон-штамм не вызовет тяжелых случаев заболевания, но будет распространяться быстро.
«При таком сценарии новый штамм может вытеснить «дельту» из популяции, но при этом тяжесть заболевания будет меньше», - объяснил Орешкин.
По его мнению, третий сценарий не очень вероятен, а для экономики «важно не гадать, какой сценарий реализуется», а быть готовым к любому развитию событий.
Из-за распространения в Южной Африке омикрон-штамма Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.
Эта мера распространяется на иностранцев, живущих в Гонконге и перечисленных африканских странах, а также на иностранцев, которые побывали там в течение десяти дней перед планируемым въездом в РФ.
Новый штамм коронавируса, выявленный в странах на юге Африки, содержит 32 мутации, ученые опасаются, что это повышают его заразность и устойчивость к вакцинам.
Южноафриканский врач Анжелика Кутзи, первой предупредившая правительство о новом-штамме, рассказывала, что его симптомы необычны, но легки: ее пациенты жаловались лишь на сильную утомляемость и быстро выздоравливали.