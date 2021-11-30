Названы три варианта влияния омикрон-штамма на экономику

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал о трех сценариях влияния омикрон-штамма коронавируса на мировую экономику: один из них предполагает, что пандемия станет столь же разрушительной, как в 2020 году. Об этом сообщает «Прайм».

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В первую очередь Орешкин упомянул негативный сценарий. Он реализуется в том случае, если штамм будет распространяться быстрее и тяжесть заболевания останется высокой.

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«И при этом он [штамм] сможет обходить существующие вакцины, существующие тесты. Это самый негативный сценарий. Он, конечно же, всю историю с коронавирусом во многом может запустить по новой», - подчеркнул советник президент.

Второй сценарий - это «ложная тревога».

«Между буквами дельта и омикрон в греческом алфавите много других букв, - различные другие штаммы получали такие названия, несли определенные риски, но о них мы быстро забывали», - подчеркнул Орешкин.

Третий сценарий - позитивный, он предполагает, что омикрон-штамм не вызовет тяжелых случаев заболевания, но будет распространяться быстро.

«При таком сценарии новый штамм может вытеснить «дельту» из популяции, но при этом тяжесть заболевания будет меньше», - объяснил Орешкин.

По его мнению, третий сценарий не очень вероятен, а для экономики «важно не гадать, какой сценарий реализуется», а быть готовым к любому развитию событий.

Из-за распространения в Южной Африке омикрон-штамма Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

Эта мера распространяется на иностранцев, живущих в Гонконге и перечисленных африканских странах, а также на иностранцев, которые побывали там в течение десяти дней перед планируемым въездом в РФ.

Новый штамм коронавируса, выявленный в странах на юге Африки, содержит 32 мутации, ученые опасаются, что это повышают его заразность и устойчивость к вакцинам.