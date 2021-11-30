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1 час назад

Путин спрогнозировал рост ВВП на 4,2%

По итогам года рост ВВП России может составить около 4,2%, заявил президент Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Путин спрогнозировал рост ВВП на 4,2%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь – сентябрь 2021 года ВВП вырос на 4,6%. По итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%», – цитирует ТАСС Путина.

Глава государства отметил, что безработица в сентябре опустилась до 4,3% на допандемийный уровень. Также он уточнил, что рынок труда в России полностью восстановился, «а это произошло еще далеко не во всех ведущих экономиках мира».

Ранее Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%, снизив ожидания роста на 2022 год до 2,2%, говорится в сообщении агентства, полагающего, что высокие цены на сырье поддержат экономическую активность.

Экономика,Владимир Путин,Moody's,ИТАР-ТАСС,
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