Путин спрогнозировал рост ВВП на 4,2%

По итогам года рост ВВП России может составить около 4,2%, заявил президент Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

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«Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь – сентябрь 2021 года ВВП вырос на 4,6%. По итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%», – цитирует ТАСС Путина.

Глава государства отметил, что безработица в сентябре опустилась до 4,3% на допандемийный уровень. Также он уточнил, что рынок труда в России полностью восстановился, «а это произошло еще далеко не во всех ведущих экономиках мира».