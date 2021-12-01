В Сенате США приготовились ударить по «Северному потоку-2»

Республиканцы добились включения в пакет поправок к проекту оборонного бюджета США предложения, предусматривающего новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на источники.

«Пакет поправок включает в себя предложение сенатора Джима Риша (штат Айдахо), высокопоставленного республиканца из комитета по международным отношениям, которое предполагает введение санкций против трубопровода "Северный поток-2"», — пишет издание.

1 декабря пройдет голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета. Сейчас демократы и республиканцы пытаются выяснить, намерен ли кто-то из законодателей заблокировать проект.

«Мы только что получили новое предложение от демократов. В начале дня мы направили им предложение... И я надеюсь, что получим что-то, что позволит продвинуть процесс», — сказал координатор фракции республиканцев в сенате Джон Тьюн.

Напомним, что республиканцы ранее выступили против быстрого прекращения дебатов по оборонному бюджету и принятия законопроекта простым большинством, как предлагали это сделать демократы. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл потребовал рассмотреть пакет из 18 поправок, которые предполагают, в частности, введение санкций против компаний, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2», расширение помощи Украине и другие санкции против России.

Ранее портал Axios опубликовал секретный дипломатический документ, в котором власти ФРГ призывают конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». В ФРГ считают, что санкции «ослабят» доверие к США и «в конечном итоге нанесут ущерб трансатлантическому единству».