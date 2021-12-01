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1 час назад

Сайты финансовых пирамид заблокируют без суда

В России с 1 декабря начал действовать закон о внесудебной блокировке мошеннических сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды. Согласно новым правилам, эти ресурсы будут блокироваться по инициативе Центробанка в течение нескольких дней.

Сайты финансовых пирамид заблокируют без суда
Фото: ТАССТАСС

Теперь председатель Банка России и его заместители будут передавать сведения о мошеннических ресурсах в Генпрокуратуру. Она, в свою очередь, будет направлять предписания об их досудебной блокировке в Роскомнадзор. Процедура будет более быстрой, чем через суд.

Блокировке будут подвергаться сайты, которые имеют схожие доменные имена с настоящими финансовыми организациями и предлагают банковские, страховые и другие финансовые услуги без права на это.

Кроме того, регулятор сможет попросить суд ограничить доступ к сайтам, с помощью которых пользователи получают неправомерный доступ к информационным системам кредитных организаций или некредитных финансовых организаций.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой 17 июня. 23 июня его одобрил Совет Федерации, а 1 июля его подписал президент РФ Владимир Путин.

В октябре Банк России обнаружил новый тип финансовых онлайн-пирамид в формате «онлайн инвестиционных игр». Пользователю после регистрации в них доступна покупка персонажа или виртуальной недвижимости. Однако для получения вознаграждения или выигрыша ему нужно приводить в проект новых игроков. Как заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, такие проекты опасны, поскольку от них могут пострадать и дети.

Ранее Лях рассказал, что граждане отдают финансовым пирамидам в среднем от 50 до 100 тысяч рублей. Однако бывают случаи, когда мошенникам отправляют до 100 миллионов рублей.

Экономика,Валерий Лях,Владимир Путин,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,Центральный банк России,Совет Федерации,Госдума,
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