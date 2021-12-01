"Синема Парк" выиграл суд второй инстанции с банком "Траст"

Девятый арбитражный апелляционный суд 1 декабря оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы от 24 сентября, отклонив апелляционную жалобу «Траста», сообщает пресс-служба организации.

Решение предусматривает изменение условий кредитного соглашения между компанией A&NN и банком «Траст». Апелляционный суд согласился с позицией Арбитражного суда Москвы, признав распространение новой коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничительные меры существенными обстоятельствами, которые удовлетворяют ст. 451 ГК РФ, в ситуации с киносетями, которые относятся к отраслям наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.

Генеральный директор АО «Синема Парк» Алексей Васясин, комментируя решение суда, отметил, что в компании решением суда удовлетворены полностью. «Отмечу отдельно, что «Траст», фактически являющийся не банком, а коллектором, заинтересованным, по моему мнению, в банкротстве своих заемщиков, полностью проигнорировал пандемию в то время, как другие российские банки реструктурировали кредиты других киносетей и иных своих клиентов, пострадавших из-за продолжающейся второй год пандемии», — сказал он.