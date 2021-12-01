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6 часов назад

"Синема Парк" выиграл суд второй инстанции с банком "Траст"

Девятый арбитражный апелляционный суд 1 декабря оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы от 24 сентября, отклонив апелляционную жалобу «Траста», сообщает пресс-служба организации.

"Синема Парк" выиграл суд второй инстанции с банком "Траст"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Решение предусматривает изменение условий кредитного соглашения между компанией A&NN и банком «Траст». Апелляционный суд согласился с позицией Арбитражного суда Москвы, признав распространение новой коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничительные меры существенными обстоятельствами, которые удовлетворяют ст. 451 ГК РФ, в ситуации с киносетями, которые относятся к отраслям наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.

Генеральный директор АО «Синема Парк» Алексей Васясин, комментируя решение суда, отметил, что в компании решением суда удовлетворены полностью. «Отмечу отдельно, что «Траст», фактически являющийся не банком, а коллектором, заинтересованным, по моему мнению, в банкротстве своих заемщиков, полностью проигнорировал пандемию в то время, как другие российские банки реструктурировали кредиты других киносетей и иных своих клиентов, пострадавших из-за продолжающейся второй год пандемии», — сказал он.

Это была последняя из четырех апелляций по кредитам киносети, которую рассматривали в апелляционной инстанции Арбитражного суда. Три иска АО «Синема Парк» и один иск материнской компании A&NN удовлетворены судом первой инстанции, решения суда первой инстанции в апелляции оставлены без изменений. Все четыре решения суда теперь вступят в законную силу.

Экономика,Национальный банк "Траст",
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