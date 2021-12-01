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51 минуту назад

РФ сократит зависимость от иностранных платежных систем

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что российские власти будут и дальше сокращать зависимость страны от иностранных платежных систем. Об этом сообщает ТАСС.

РФ сократит зависимость от иностранных платежных систем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время выступления на «Форуме мировой политики» в МГУ Рябков заявил, что «переменчивая политическая конъюнктура» вынуждает Россию системно работать над укреплением суверенитета во всех сферах, включая сокращение зависимости от иностранных платежных систем и технологий.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия «не может и не будет оставаться в стороне от мировых процессов».

«Мы видим задачу в том, чтобы продвигать позитивную и конструктивную международную повестку дня, содействовать плавному прохождению мировым сообществом нынешнего периода турбулентности. Этого можно добиться посредством заключения самых широких договоренностей о рамках мирного сосуществования», - заявил Нилов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что у России уже есть база, которая позволяет создать аналог международной системы платежей SWIFT.

В 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что не будет в одностороннем порядке и под влиянием политического давления принимать такие решения. Позже Центробанк создал аналог системы, который позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны.

В 2018 году спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от SWIFT из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Такую меру называют «ядерной опцией», отмечал Волкер. Он объяснял, что такие санкции привели бы не только к большим издержкам для России, но и к большим издержкам для союзников США.

Разговоры об отключении от SWIFT возобновились в 2021 году. Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что в стране может появиться альтернатива международной системе, работающая на «совершенно новой» технологической основе.

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