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52 минуты назад

«А если я закрою»: Лукашенко снова пригрозил остановить транзит газа

Беларусь остановит транзит энергоносителей по своей территории в случае, если Польша исполнит свою угрозу и закроет границу. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что не будет обращать внимание на контракты, если Варшава начнет «душить» его.

«А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном идет через нас? Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь. Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России» — цитирует Александра Лукашенко РИА «Новости».

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Президент Беларуси подчеркнул, что граждане его страны не очень часто ездят в Евросоюз. По словам Лукашенко, основной интерес Минска сосредоточен на России и Китае. Он также напомнил, что у России закрыта южная граница с Украиной, поэтому Запад не сможет получать энергоносители этим путем.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал — Европа», если ЕС закроет границы с Беларусью. Глава государства также подчеркнул, что Минск готов пойти на серьезные меры в случае расширения санкцией Евросоюзом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ограничения запада не повлияют на транзит газа по белорусской территории. После он сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Лукашенко обсудили поставки топлива по этому маршруту, передает RT.

Польша заявила о готовности закрыть границу с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 21 ноября на пресс-конференции, что Варшава рассматривает возможность введения санкций против Беларуси, включая закрытие границ и торговых переходов, а также приостановку транзита.

Wikipedia

"Мы готовы закрывать новые переходы, закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказать экономическое давление", подчеркнул Моравецкий.

Пока что польская сторона закрыла только пункт погранперехода в районе населенного пункта Кузница, где расположен лагерь мигрантов, пытающихся нелегально преодолеть белорусско-польскую границу, чтобы попасть на территорию Евросоюза.

Как отметил Моравецкий, Варшава хочет дать шанс Минску "вернуть мигрантов в страны их происхождения", поэтому введение санкций будет зависеть от дальнейших шагов белорусских властей.

Попытки мигрантов преодолеть границу Беларуси и Польши идут с 8 ноября, когда более тысячи человек обосновались в погранзоне на белорусской стороне и стали предпринимать попытки штурмовать границу, закидывая польских пограничников, полицейских и военных камнями. Польские военные применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. С обеих сторон есть пострадавшие. В настоящее время часть мигрантов разместилась в спешно обустроенном белорусскими властями пункте размещения, а другая часть продолжает оставаться во временном лагере у границы.

В Кремле не думали о прекращении транзита газа в ЕС через Белоруссию

В Кремле не хотят даже рассуждать о гипотетической ситуации прекращения Белоруссией транзита газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на Минск оказывается беспрецедентное давление, это не может не приводить к жёсткой ответной реакции, сообщает РИА Новости.

Нет, это позиция по-прежнему президента Белоруссии, суверенного, независимого государства, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласованы ли заявления Лукашенко по российскому газу с Москвой.

Он добавил, что президент России Владимир Путин уже заявлял, что Белоруссия и её президент Александр Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран. Это и приводит к очень жёсткой ответной реакции со стороны Белоруссии, в этом плане глава российского государства выразил понимание жёстких ответов своего белорусского коллеги.

Но с другой стороны, конечно, президент Путин рассчитывает, что это никоим образом не приведёт к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время, — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, насколько беспокоит Кремль то, что Лукашенко использует российский газ в качестве инструмента в своих переговорах.

«Он не самоубийца»: эксперт об угрозе Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет осуществить угрозу и перекрыть транзит газа в Польшу, потому что это решение в первую очередь испортит отношения Минска с Москвой. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Я думаю, что вряд ли Лукашенко действительно это сделает, иначе это будет удар прежде всего по отношениям с Россией. Это стало бы таким фолом последней надежды, если не политическим самоубийством, то радикальным поднятием ставок в противостоянии Минска с Западом», - сказал Юшков изданию «Ридус».

По словам эксперта, если Белоруссия перекроет газ по газопроводу «Ямал-Европа», Польша понесет убытки, но сможет получать газ через трубопровод «Северный поток». При этом российские компании пострадают сильнее.

Игорь Юшков напомнил, что белорусские власти не имеют права останавливать работу газопровода «Ямал-Европа», поскольку он принадлежит «Газпрому». По его словам, Белоруссии сначала придется экспроприировать газопровод, выплатив российской компании 5 млрд долларов его стоимости плюс 2 млрд долларов, вложенные «Газпромом» в развитие белорусской газотранспортной сети.

Путин выразил надежду, что Лукашенко не перекроет Европе российский газ

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко его слова о прекращении поставок российского газа. Заявление прозвучало в очередном выпуске программы «Москва. Кремль Путин», анонс которой опубликовал телеканал «Россия 24».

«Теоретически, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта. Надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал российский президент.

Путин отметил, что Лукашенко не упоминал об остановке поставок газа в их последних разговорах, и пообещал поговорить с президентом Белоруссии, «если он не в сердцах это сказал».

Глава государства отметил, что Россия и раньше сталкивалась с подобными проблемами.

«Но это было с Украиной. В 2008 году мы столкнулись с кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и его транзит мы с нашими украинскими друзьями так и не смогли договориться по основным параметрам контрактов», — напомнил Путин.

Он добавил, что Киев тогда заблокировал газ, предназначавшийся для европейских потребителей.

В России оценили угрозы Лукашенко перекрыть газопровод Ямал — Европа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу жёстко ответить на возможные новые санкции. По его словам, Минск может перекрыть газопровод Ямал — Европа, по которому Россия поставляет газ через Белоруссию в страны ЕС. Однако белорусская часть трубы полностью принадлежит «Газпрому». Чтобы остановить поставки топлива, Минску придётся отнять объект у холдинга. Возможно ли такое развитие событий и к каким последствиям оно приведёт, «Секрету» рассказали в Союзе нефтегазопромышленников России (СНП).

Газопровод Ямал — Европа начинается в России и проходит через Белоруссию, Польшу и Германию. Президент СНП Геннадий Шмаль в беседе с «Секретом» отметил, что проектная мощность газопровода составляет 32 млрд кубометров. Если транзит перекрыть, Москва не сможет выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами.

«Даже разговоров ни о каком перекрытии транзита быть не должно. Это даёт повод европейцам думать: ''Ага, вы несостоятельные поставщики, используете экспорт газа в политических целях''. Разве нам это надо? Конечно, нет. Поэтому, я считаю, заявление Лукашенко неправильно и не должно быть поддержано ни руководством "Газпрома", ни руководством страны в целом», — пояснил Шмаль.

Он также припомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что даже в разгар холодной войны газ из СССР в Европу шёл бесперебойно. Россия продолжает придерживаться той же практики, а заявления белорусского лидера ей противоречат, подчеркнул президент СНП.

Отнять трубу

По Белоруссии проходит 575 км газопровода Ямал — Европа, здесь построены пять компрессорных станций. Единственный владелец белорусского участка — «Газпром». Российский холдинг вряд ли добровольно разрешит Минску перекрывать транзит, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Чтобы перекрыть газопровод, Белоруссия должна будет отнять у России этот объект. То есть фактически прийти туда и сказать работникам: "Вы теперь выполняете наши приказы". В таком случае это будет уже второй случай, когда Минск отнимает активы у "Газпрома". Первый был в 2020 году, когда белорусские власти забрали "дочку'' Газпромбанка — Белгазпромбанк. Эту организацию возглавлял ранее оппозиционер Виктор Бабарико», — сказал «Секрету» Юшков.

Эксперт напомнил, что «Газпром» заплатил за покупку белорусского участка газопровода Ямал — Европа порядка $5 млрд. Также стороны заключили соглашение, в котором говорилось, что после сделки экспроприация объекта в пользу Минска невозможна. Однако в том же документе оговаривались условия, на которых Белоруссия всё же сможет отнять трубу. В частности, ей придётся вернуть «Газпрому» $5 млрд, а также больше $2 млрд, которые газовый гигант вложил в актив за то время, что он им владеет.

«Если Белоруссия всё же решится отобрать у ''Газпрома'' газопровод, ей придётся вернуть $7 млрд. Но эти действия приведут к ухудшению её отношений как с Европой, так и с Россией. Поэтому я думаю, что все эти заявления — блеф и Лукашенко ничего перекрывать не станет. Зачем ему ещё портить отношения с Россией, когда у него такой конфликт с европейскими странами?» — отметил Юшков.

Он добавил, что заявления Лукашенко при этом заставят «Газпром» задуматься о надёжности транзита газа через Белоруссию.

«Мы обогреваем, они угрожают»

11 ноября на совещании с руководством Совета министров Лукашенко вспомнил угрозы Польши полностью перекрыть белорусско-польскую границу и прекратить торговлю с Белоруссией. Варшава утверждает, что Минск специально стягивает мигрантов к границе, чтобы те пытались прорваться в Евросоюз. Белорусский президент пообещал жёсткий ответ на возможные санкции.

«Мы обогреваем Европу, они нам ещё угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить», — сказал Лукашенко.

В ноябре резко обострилась ситуация на белорусско-польской границе: несколько тысяч человек из Африки и Ближнего Востока столпились у приграничной зоны и отказываются её покидать. Некоторые из них попытались проникнуть на польскую территорию, сломав заграждение из колючей проволоки.

Евросоюз обвинил Минск в намеренной эскалации миграционного кризиса и призвал к введению санкций. Лукашенко обвинил в сложившейся проблеме западные государства, из-за действий которых, по его словам, люди бегут от войны.

Экономика,Виктор Бабарико,Геннадий Шмаль,Игорь Юшков,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Фонд национальной энергобезопасности,Газпромбанк,Газпром,ЕС,Ридус,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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