«А если я закрою»: Лукашенко снова пригрозил остановить транзит газа

Беларусь остановит транзит энергоносителей по своей территории в случае, если Польша исполнит свою угрозу и закроет границу. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что не будет обращать внимание на контракты, если Варшава начнет «душить» его.

«А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном идет через нас? Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь. Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России» — цитирует Александра Лукашенко РИА «Новости».

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Президент Беларуси подчеркнул, что граждане его страны не очень часто ездят в Евросоюз. По словам Лукашенко, основной интерес Минска сосредоточен на России и Китае. Он также напомнил, что у России закрыта южная граница с Украиной, поэтому Запад не сможет получать энергоносители этим путем.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал — Европа», если ЕС закроет границы с Беларусью. Глава государства также подчеркнул, что Минск готов пойти на серьезные меры в случае расширения санкцией Евросоюзом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ограничения запада не повлияют на транзит газа по белорусской территории. После он сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Лукашенко обсудили поставки топлива по этому маршруту, передает RT.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 21 ноября на пресс-конференции, что Варшава рассматривает возможность введения санкций против Беларуси, включая закрытие границ и торговых переходов, а также приостановку транзита.

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"Мы готовы закрывать новые переходы, закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказать экономическое давление", подчеркнул Моравецкий.

Пока что польская сторона закрыла только пункт погранперехода в районе населенного пункта Кузница, где расположен лагерь мигрантов, пытающихся нелегально преодолеть белорусско-польскую границу, чтобы попасть на территорию Евросоюза.

Как отметил Моравецкий, Варшава хочет дать шанс Минску "вернуть мигрантов в страны их происхождения", поэтому введение санкций будет зависеть от дальнейших шагов белорусских властей.

Попытки мигрантов преодолеть границу Беларуси и Польши идут с 8 ноября, когда более тысячи человек обосновались в погранзоне на белорусской стороне и стали предпринимать попытки штурмовать границу, закидывая польских пограничников, полицейских и военных камнями. Польские военные применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. С обеих сторон есть пострадавшие. В настоящее время часть мигрантов разместилась в спешно обустроенном белорусскими властями пункте размещения, а другая часть продолжает оставаться во временном лагере у границы.

В Кремле не хотят даже рассуждать о гипотетической ситуации прекращения Белоруссией транзита газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на Минск оказывается беспрецедентное давление, это не может не приводить к жёсткой ответной реакции, сообщает РИА Новости.

Нет, это позиция по-прежнему президента Белоруссии, суверенного, независимого государства, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласованы ли заявления Лукашенко по российскому газу с Москвой.

Он добавил, что президент России Владимир Путин уже заявлял, что Белоруссия и её президент Александр Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран. Это и приводит к очень жёсткой ответной реакции со стороны Белоруссии, в этом плане глава российского государства выразил понимание жёстких ответов своего белорусского коллеги.

Но с другой стороны, конечно, президент Путин рассчитывает, что это никоим образом не приведёт к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время, — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, насколько беспокоит Кремль то, что Лукашенко использует российский газ в качестве инструмента в своих переговорах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет осуществить угрозу и перекрыть транзит газа в Польшу, потому что это решение в первую очередь испортит отношения Минска с Москвой. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Я думаю, что вряд ли Лукашенко действительно это сделает, иначе это будет удар прежде всего по отношениям с Россией. Это стало бы таким фолом последней надежды, если не политическим самоубийством, то радикальным поднятием ставок в противостоянии Минска с Западом», - сказал Юшков изданию «Ридус».

По словам эксперта, если Белоруссия перекроет газ по газопроводу «Ямал-Европа», Польша понесет убытки, но сможет получать газ через трубопровод «Северный поток». При этом российские компании пострадают сильнее.

Игорь Юшков напомнил, что белорусские власти не имеют права останавливать работу газопровода «Ямал-Европа», поскольку он принадлежит «Газпрому». По его словам, Белоруссии сначала придется экспроприировать газопровод, выплатив российской компании 5 млрд долларов его стоимости плюс 2 млрд долларов, вложенные «Газпромом» в развитие белорусской газотранспортной сети.

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко его слова о прекращении поставок российского газа. Заявление прозвучало в очередном выпуске программы «Москва. Кремль Путин», анонс которой опубликовал телеканал «Россия 24».

«Теоретически, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта. Надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал российский президент.

Путин отметил, что Лукашенко не упоминал об остановке поставок газа в их последних разговорах, и пообещал поговорить с президентом Белоруссии, «если он не в сердцах это сказал».

Глава государства отметил, что Россия и раньше сталкивалась с подобными проблемами.

«Но это было с Украиной. В 2008 году мы столкнулись с кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и его транзит мы с нашими украинскими друзьями так и не смогли договориться по основным параметрам контрактов», — напомнил Путин.

Он добавил, что Киев тогда заблокировал газ, предназначавшийся для европейских потребителей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу жёстко ответить на возможные новые санкции. По его словам, Минск может перекрыть газопровод Ямал — Европа, по которому Россия поставляет газ через Белоруссию в страны ЕС. Однако белорусская часть трубы полностью принадлежит «Газпрому». Чтобы остановить поставки топлива, Минску придётся отнять объект у холдинга. Возможно ли такое развитие событий и к каким последствиям оно приведёт, «Секрету» рассказали в Союзе нефтегазопромышленников России (СНП).

Газопровод Ямал — Европа начинается в России и проходит через Белоруссию, Польшу и Германию. Президент СНП Геннадий Шмаль в беседе с «Секретом» отметил, что проектная мощность газопровода составляет 32 млрд кубометров. Если транзит перекрыть, Москва не сможет выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами.

«Даже разговоров ни о каком перекрытии транзита быть не должно. Это даёт повод европейцам думать: ''Ага, вы несостоятельные поставщики, используете экспорт газа в политических целях''. Разве нам это надо? Конечно, нет. Поэтому, я считаю, заявление Лукашенко неправильно и не должно быть поддержано ни руководством "Газпрома", ни руководством страны в целом», — пояснил Шмаль.

Он также припомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что даже в разгар холодной войны газ из СССР в Европу шёл бесперебойно. Россия продолжает придерживаться той же практики, а заявления белорусского лидера ей противоречат, подчеркнул президент СНП.

Отнять трубу

По Белоруссии проходит 575 км газопровода Ямал — Европа, здесь построены пять компрессорных станций. Единственный владелец белорусского участка — «Газпром». Российский холдинг вряд ли добровольно разрешит Минску перекрывать транзит, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Чтобы перекрыть газопровод, Белоруссия должна будет отнять у России этот объект. То есть фактически прийти туда и сказать работникам: "Вы теперь выполняете наши приказы". В таком случае это будет уже второй случай, когда Минск отнимает активы у "Газпрома". Первый был в 2020 году, когда белорусские власти забрали "дочку'' Газпромбанка — Белгазпромбанк. Эту организацию возглавлял ранее оппозиционер Виктор Бабарико», — сказал «Секрету» Юшков.

Эксперт напомнил, что «Газпром» заплатил за покупку белорусского участка газопровода Ямал — Европа порядка $5 млрд. Также стороны заключили соглашение, в котором говорилось, что после сделки экспроприация объекта в пользу Минска невозможна. Однако в том же документе оговаривались условия, на которых Белоруссия всё же сможет отнять трубу. В частности, ей придётся вернуть «Газпрому» $5 млрд, а также больше $2 млрд, которые газовый гигант вложил в актив за то время, что он им владеет.

«Если Белоруссия всё же решится отобрать у ''Газпрома'' газопровод, ей придётся вернуть $7 млрд. Но эти действия приведут к ухудшению её отношений как с Европой, так и с Россией. Поэтому я думаю, что все эти заявления — блеф и Лукашенко ничего перекрывать не станет. Зачем ему ещё портить отношения с Россией, когда у него такой конфликт с европейскими странами?» — отметил Юшков.

Он добавил, что заявления Лукашенко при этом заставят «Газпром» задуматься о надёжности транзита газа через Белоруссию.

«Мы обогреваем, они угрожают»

11 ноября на совещании с руководством Совета министров Лукашенко вспомнил угрозы Польши полностью перекрыть белорусско-польскую границу и прекратить торговлю с Белоруссией. Варшава утверждает, что Минск специально стягивает мигрантов к границе, чтобы те пытались прорваться в Евросоюз. Белорусский президент пообещал жёсткий ответ на возможные санкции.

«Мы обогреваем Европу, они нам ещё угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить», — сказал Лукашенко.

В ноябре резко обострилась ситуация на белорусско-польской границе: несколько тысяч человек из Африки и Ближнего Востока столпились у приграничной зоны и отказываются её покидать. Некоторые из них попытались проникнуть на польскую территорию, сломав заграждение из колючей проволоки.