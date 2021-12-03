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1 час назад

Названа худшая валюта в мире. Это не рубль

Турецкая лира во время последних торгов упала до 13,89 за доллар США и установила антирекорд. Как сообщил Bloomberg, инфляция в Турции ускорялась шесть месяцев подряд и в ноябре достигла самого высокого за три года уровня. В свою очередь, обрушение курса лиры продолжает омрачать перспективы цен.

Названа худшая валюта в мире
Фото:  Pixabay Pixabay

Центробанк Турции объявил о проведении прямых валютных интервенций. Резкое снижение произошло из-за решения международного рейтингового агентства Fitch изменить прогноз Турции со «стабильного» на «негативный». Годовая инфляция в Турции выросла до 21,31% в ноябре по сравнению с 19,89% в октябре. Эксперты отметили, что это быстрее, чем прогнозировали опрошенные 20 аналитиков Bloomberg. Месячная инфляция составила 3,51% по сравнению со средней оценкой в 3% в отдельном опросе.

Ежегодный прирост цен на продукты, которые составляют примерно четверть потребительской корзины, замедлился до 27,11% с 27,41%, но всё ещё остаётся значительно выше официальной оценки на конец 2021 года в 23,4%. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Минфина страны Лютфи Эльвана на фоне падения курса турецкой лиры. На пост министра финансов назначили Нуреддина Небати, который ранее работал заместителем Эльвана.

Ранее жители Турции пытались купить айфоны и другую электронику от Apple онлайн, но столкнулись с сообщениями об ошибках. Оказалось, что компания приостановила онлайн-продажу своей продукции в Турции из-за обвала лиры.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Центральный банк России,Минфин,Apple,Fitch Ratings,Bloomberg,
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