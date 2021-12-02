«Зачем выдумывать?»: Лукашенко о единой с РФ валюте

Когда Россия и Белоруссия подойдут к единой валюте в рамках Союзного государства, то это будет рубль. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом он отметил, что пока страны не вышли на такой высокий уровень интеграции, и с обсуждением вопроса единой валюты не стоит торопиться.

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«Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем - будем решать», — сказал он.

При этом Лукашенко напомнил, что, согласно договоренности с первым президентом России Борисом Ельциным, предполагалось создание третьей валюты, а не использование одной из национальных.

«Мы имели в виду, что это будет ни белорусский, ни российский будет рубль, а некая валюта другая, третья. Но поскольку у нас рубль, и у вас рубль, то зачем нам выдумывать? Называть ее талер какой-то, или еще что-то. Да, это будет рубль», — заявил Лукашенко.

Создание единой с Россией валюты в рамках Союзного государства Лукашенко допустил в апреле 2020 года. Он заявил о необходимости решить, где будет находиться эмиссионный центр и кто им будет управлять.

В ходе переговоров в сентябре 2021 года президент России Владимир Путин и Лукашенко пришли к тому, что единой валюты в рамках Союзного государства не будет, так как страны еще к этому не готовы.