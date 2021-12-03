США приготовились ударить по компаниям из РФ

Министерство торговли США может ввести пошлины на импорт удобрений из России. Уведомление ведомства об этом опубликовано в американском федеральном реестре.

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США готовы ударить по российским компаниям пошлинами, поскольку Министерство торговли полагает, что производители и экспортеры карбамидно-аммиачной смеси в России получают субсидии, подпадающие под действие американских компенсационных мер.

Пошлины хотят взимать с компаний «Еврохим» и «Акрон», которые производят в том числе минеральные удобрения. Дополнительная ставка для каждой компании может составить более 9,5 процента (9,84 и 9,72 процента соответственно). Окончательное решение ведомство планирует принять в апреле 2022 года.

В июне Минторг организовал антидемпинговое расследование в отношении продукции из России и Тринидада и Тобаго, экспорт которой якобы наносит ущерб американской экономике. В ноябре прошлого года ведомство ввело пошлины на импорт фосфорных удобрений из России.

В ноябре нескольким крупнейшим отечественным производителям минеральных удобрений предсказали возможные проблемы при отгрузках за границу из-за введения квот.