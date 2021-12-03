Российской экономике предсказали неожиданные проблемы

«Если посмотреть на то, какова сейчас норма сбережений домохозяйств, то здесь можно обнаружить, что она находится на уровне не выше, чем та, которая была в США и Европе перед кризисом — для них 2007-2008 годов, для нас больше 2009 года», — заявил он.