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1 час назад

Российской экономике предсказали неожиданные проблемы

Эксперты назвали «черных лебедей» (труднопрогнозируемые события, имеющие значительные последствия) для российской экономики. Основная проблема, которая может стать большой неожиданностью, — это баланс домохозяйств, считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, передает РИА Новости.

Российской экономике предсказали неожиданные проблемы
Фото: ТАССТАСС

«Если посмотреть на то, какова сейчас норма сбережений домохозяйств, то здесь можно обнаружить, что она находится на уровне не выше, чем та, которая была в США и Европе перед кризисом — для них 2007-2008 годов, для нас больше 2009 года», — заявил он.

Эксперт допускает, что российская экономика в 2022 году попадет в стагнацию.

Экономист Sova Capital Артем Заигрин считает, что нельзя забывать про геополитические риски.

«Когда лес рубят — щепки летят, и торговая война между США и Китаем может на нас и другие развивающиеся рынки очень сильно повлиять», — предсказывает он.

На экономику также будет воздействовать высокая неопределенность по поводу инфляции и реакции процентных ставок, полагает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Он также отметил рост доли государства в экономике. Увеличение военных расходов называет большим риском директор аналитического департамента «ИК Регион» Валерий Вайсберг. Эксперт считает этот фактор очень негативным.

В октябре датский банк Saxo Bank заявил, что Россия находится в опасной близости к стагфляции — ситуации, когда экономический спад сочетается с инфляцией.

Экономика,Евгений Надоршин,Валерий Вайсберг,Дмитрий Полевой,Saxo Bank,РИА Новости,
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