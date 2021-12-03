«Северный поток-2» стал проблемой для США

Американские сенаторы не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет из-за сопоров касательно газопровода "Северный поток — 2", сообщает Axois.

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Несмотря на неоднократные попытки демократов и республиканцев помешать запуску российского проекта, весной президент США Джо Байден не стал вводить санкции против компании — оператора "Северного потока — 2". По словам американского лидера, было бессмысленно пытаться заблокировать проект, который находился на пороге запуска. Кроме того, он отметил, что новые санкции могли подорвать "трансатлантическое единство".

Отмечается, что на этом фоне представители Республиканской партии уже успели отклонить множество предложенных демократами кандидатур на посты руководителей внешнеполитического ведомства.

Тем не менее на повестке дня остается вопрос согласования поправок к закону об оборонном бюджете, решение по которому должно быть принято не позднее 31 декабря этого года.

Главным препятствием для завершения дебатов послужил отказ сенатора Чака Шумера провести голосование по поправкам республиканцев, поскольку они в числе прочего предполагают повторное введение санкций против оператора "Северного потока — 2".