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1 час назад

В России показали «границы бедности»

Росстат впервые оценил число малоимущих в стране исходя из границ бедности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. Новый параметр для учета бедных правительство утвердило в конце ноября.

В России показали «границы бедности»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исходя из новой черты бедности, численность населения с доходами ниже этой границы в третьем квартале 2021 года составила 16 миллионов человек или 11 процентов от всего населения страны. Подсчеты показали, что по сравнению с третьим кварталом 2020 года численность россиян с доходами ниже границы бедности снизилась на 2,8 миллиона человек, а их доля — на 1,8 процентного пункта.

По оценке Росстата, за год среднедушевые номинальные денежные доходы россиян выросли на 15,5 процента — до 40 402 рублей в третьем квартале 2021 году. Такую динамику в ведомстве объяснили увеличением социальных выплат и ростом экономической активности в целом.

Граница бедности дополнила уже существующий показатель прожиточного минимума. Новый показатель предполагается рассчитывать путем умножения предыдущего значения ПМ за квартал на общую инфляцию за соответствующий период. Как говорили в Минтруде, новый показатель вводится исключительно для целей статистического учета и не повлияет на размер поддержки государства для социально необеспеченных слоев населения. В пресс-службе ведомства добавили, что такой подход позволит более точно посчитать уровень бедности среди граждан.

Экономика,Минтруд,Росстат,
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