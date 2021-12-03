"С этой катастрофой Байден ничего не сделает": ударят ли США по нефтяному рынку

Решение ОПЕК+ о дальнейшем наращивании нефтедобычи в январе на 400 тыс. баррелей в сутки стабилизирует биржевые «качели». Усилий США и Китая, выставивших на рынок свои нефтяные запасы, не хватит, чтобы снизить котировки до $60 за баррель. При удачном раскладе — повышения цены до $80 — российский бюджет в 2022 году дополнительно может получить до 5,8 трлн рублей.

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Неожиданное решение ОПЕК+

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1-2 декабря состоялось очередное ежемесячное заседание ОПЕК+. В ходе переговоров страны-экспортеры нефти, включая Россию, приняли решение сохранить текущий уровень увеличения добычи - 400 тыс. баррелей в сутки.

На эту меру повлиял ряд факторов, включая прогнозы по образованию профицита предложения на рынке в начале 2022 года. По мнению вице-премьера России Александра Новака, в настоящее время мировой нефтяной рынок находится в сбалансированном состоянии на фоне восстановления ресурсного спроса - именно поэтому страны-экспортеры нефти решили оставить прежний уровень наращивания нефтедобычи. Он также подчеркнул, что пока рано говорить о негативном влиянии нового варианта коронавируса "омикрон" на рынки в виду различий "мобильной активности" между отдельными регионами мира.

Эксперт Института энергетики и финансов Андрей Сторожев в беседе с "Газетой.Ru" назвал решение ОПЕК+ неожиданным. Более вероятным сценарием аналитику представлялся частичный или полный отказ картеля от прежнего уровня наращивания нефтедобычи.

"Мало того, что на глобальный рынок в ближайшие месяцы будут выброшены 60-70 млн баррелей, так еще вполне возможны введение ограничений из-за "омикрона". В связи с этим принятое решение ОПЕК+ может быть пересмотрено уже на следующей встрече 4 января. Не исключен вариант, при котором картель в феврале полностью откажется от наращивания", - допустил Сторожев.

Наращивание нефтедобычи произошло на фоне нефтяной интервенции США: президент Джо Байден анонсировал высвобождение 50 млн баррелей из стратегических внутренних запасов страны.

Примеру Штатов последовал и ряд крупнейших ресурсных потребителей во главе с США, Японией и Южной Кореей. Позже к ним присоединилась и Великобритания. В ближайшие три-четыре месяца на рынок поступят дополнительно от 60 до 70 млн баррелей.

После решения ОПЕК+ мировые биржевые площадки временно просели до минимумов - по состоянию на 17:02 мск. 2 декабря котировки марки Brent опустились до $66,1 за баррель. Однако уже в ходе утренних торгов 3 декабря показатели отыграли просадку, достигнув почти $71,6 к 16:08 мск.

Эксперты связывают биржевое ралли со спекулятивным эффектом.

Что будет с ценами в 2022 году

Решение ОПЕК+ должно стабилизировать лихорадящий нефтяной рынок, резких скачков вниз котировки не покажут. К концу декабря 2021 года наиболее вероятным сценарием представляется откат к комфортному для большинства игроков коридору $72-75 за баррель, считают эксперты.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, если бы страны ОПЕК+ на декабрьском заседании приняли решение сократить прежний уровень увеличения добычи на 200 тыс. баррелей в сутки, это стало бы очень серьезным сигналом для мирового рынка. При таком раскладе цены на нефть неизбежно взлетели бы вверх до $80-85 за баррель.

"Производители не заинтересованы в подобных скачках. Ускоряется мировая инфляция, cохраняются риски по "омикрону". Вместе с ослаблением глобальной экономики эти факторы ударят по спросу на нефть. Решение же ОПЕК+ стабилизирует рынок, сохранив ресурсную стоимость в диапазоне $70-80 к концу декабря", - подчеркнул эксперт.

В то же время очень многое будет зависеть от денежно-кредитной политики Федерального резервной системы США и Европейского центробанка.

Если американский и европейский регуляторы повысят ключевые ставки, то это серьезно ударит по нефтяному рынку.

"В первом квартале 2022 года будет профицит предложения, однако во втором, третьем и четвертом кварталах рынок рискует уйти в минус из-за быстрорастущего спроса. В первом полугодии следующего года нефть будет находиться в диапазоне $60-80 за баррель. А при резком росте спросе стоимость ресурса может подобраться к $85-90", - объяснил Кондратьев.

В свою очередь, Сторожев предположил, что при сохранении текущей неопределенности на нефтяном рынке ресурсная цена в январе 2022 года будет на уровне $75. А дальнейшее повышение до $80 за баррель, по его словам, крайне маловероятно.

Выгодно ли это для российского бюджета

Коридор $60-80 за баррель принесет ощутимую выгоду российскому бюджету. Дело в том, что в стране действует "бюджетное правило", согласно которому ресурсная цена отсечения составляет чуть меньше $45 с каждого проданного барреля. Вся разница затем идет в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

По словам Кондратьева, это означает, что дополнительные доходы при цене $60 за баррель в 2022 году могут составить 2,5-2,6 трлн рублей или 2% ВВП. При биржевой же стоимости нефти $80 за баррель экспортная нефтяная выручка достигнет уже 5,6-5,8 трлн рублей (4,2-4,3% ВВП).

Чем ответят США

После решения ОПЕК+ о сохранении текущего уровня увеличения нефтедобычи в январе 2022 года стратегия США кардинальным образом не изменится. Высвобождение 50 млн баррелей стратегических внутренних запасов нефти в Штатах будет продолжаться в течение следующих нескольких месяцев.

На полное же "распечатывание" всех 700 млн баррелей Байден точно не решится, ведь ему попросту нечем будет возместить столь солидные объемы, считают эксперты.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, подобное решение Байдена в краткосрочной перспективе могло бы обвалить нефтяной рынок до $20-30 за баррель. Однако в мире сейчас невероятно сложно найти покупателей для столь больших объемов.

"Цена за литр бензина в Штатах повысилась с $0,6 до $1. Вся проблема в том, что в глобальном масштабе высвобождение 50 млн баррелей - пшик. Инфляция же в США грозит подняться до рекордных 7% на фоне вливания $2 трлн в экономику. Это - катастрофа, c которой Байден ничего не может поделать", - объяснил Фролов.

В то же время позиции ОПЕК+ сейчас остаются гораздо более сильными по сравнения со Штатами. Сохранив текущий уровень увеличения нефтедобычи картель уже к концу февраля 2022 года сможет поднять отбор на 72 млн баррелей по сравнению с показателями ноября 2021-го.

Иными словами, всего за три месяца ОПЕК+ без проблем сможет отбить "масштабную" интервенцию США. "ОПЕК+ достаточно просто не повышать добычу, чтобы съесть любой эффект от нефтяных вбросов Штатов.