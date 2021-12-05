Белоруссия нашла способ компенсировать потери от санкций за счет России

Покупка газа у России по низкой цене должна компенсировать потери экономики Белоруссии от западных санкций.
Об этом, как пишет сайт радиостанции «Эхо Москвы», в эфире канала «Белорусь-1» замглавы администрации президента республики Дмитрий Крутой.
Чиновник уточнил, что в 2022 году РФ будет продавать Белоруссии газ по цене в 128,5 доллара США за тысячу кубометров. Сейчас рыночная стоимость голубого топлива в Европе превышает тысячу долларов. При этом, по оценке Крутого, из-за санкций экспорт республики теряет 250-300 миллионов долларов в год.