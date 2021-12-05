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35 минут назад

Белоруссия хочет за счет российского газа компенсировать потери от санкций

Покупка газа у России по низкой цене должна компенсировать потери экономики Белоруссии от западных санкций.

Белоруссия нашла способ компенсировать потери от санкций за счет России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом, как пишет сайт радиостанции «Эхо Москвы», в эфире канала «Белорусь-1» замглавы администрации президента республики Дмитрий Крутой.

Чиновник уточнил, что в 2022 году РФ будет продавать Белоруссии газ по цене в 128,5 доллара США за тысячу кубометров. Сейчас рыночная стоимость голубого топлива в Европе превышает тысячу долларов. При этом, по оценке Крутого, из-за санкций экспорт республики теряет 250-300 миллионов долларов в год.

Запад ввел новые санкции в отношении Минска. Досталось и сыну Лукашенко

Экономика,Эхо Москвы,
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