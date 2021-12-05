Эксперт предсказал, что будет с курсом рубля под Новый год

Декабрь уже традиционно является одним из самых худших периодов для рубля. Об этом рассказал директор по инвестициям БКС Мир инвестицийМихаил Кузин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Прайм.

По его словам, несмотря на этот факт, в текущем году нет никаких существенных предпосылок для резкого обвала рубля, так что ждать серьёзных неприятных сюрпризов под Новый год не стоит.

Эксперт отметил, что россияне уже привыкли отслеживать нефтяные котировки и делать какие-то выводы, даже в случае, когда у них нет никаких знаний о рынке и нет брокерского счёта. Как заявил специалист, одного взгляда на графики цены на нефть и курса рубля достаточно для того, чтобы увидеть слом зависимости оценок сырья и валюты в районе 2017 года.

При этом, эксперт всё же обратил внимание на одну важную закономерность. Резервная закупка валюты не помогла России полностью избавиться от зависимости от цен на нефть.