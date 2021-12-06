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54 минуты назад

Россиян предупредили о риске дефицита картофеля

Россиянам грозит дефицит местных клубней в 2022 году. О нехватке клубней предупредили сельхозпроизводители на совещании в Минсельхозе.

Россиян предупредили о риске дефицита картофеля
Фото: URA.RUURA.RU

Основными причинами названы сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение перерабатывающих мощностей, пишет «Коммерсант». Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин рассказал, что в этом году на переработку ушло 1 миллион тонн картофеля. Он предсказал, что в следующем году этот показатель увеличиться до 1,5 миллиона тонн, а к 2026 достигнет 3-х миллионов тонн.

Факторами, сдерживающими производство картофеля, названа политика торговых сетей, которые не хотят принимать клубни маленьких размеров. Кроме того, дефицит может быть связан с нехваткой посадочного материала, а также с засухой в этом году. По данным Росстата, в среднем цена картофеля по России в октябре составила 44,51 рубля за 1 килограмм, что на 78,6% больше, чем в 2020 году. В Минсельхозе заявили, что в следующем году на развитие овощеводства заложено 5 миллиардов рублей.

По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, качество продукции в текущем году невысокое. Картофель мягкий и очень влажный. Из-за этого картофель долго храниться не сможет, а это значит, что запасы иссякнут раньше.
Экономика,Рынки,Сергей Лупехин,Минсельхоз,
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