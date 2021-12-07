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55 минут назад

Европе предрекли дефицит газа зимой

Отбор газа из европейских ПХГ в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет. Однако Европе может не хватить запасов из-за холодной зимы.

Европе предрекли дефицит газа зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отбор газа в европейских хранилищах в ноябре 2021 года и первые четыре дня декабря, по данным AGSI, достиг рекордного уровня за историю наблюдений — 11,2 млрд кубометров», — передает «Коммерсант». Однако, как отмечают аналитики, с учетом текущих суточных темпов отбора запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если в Европе будет холодно.

Как отмечает издание, резкий рост отбора из ПХГ в этом ноябре связан с похолоданием и с ростом цен на газ. Из-за этого потребители вынуждены поднимать газ из хранилищ, поскольку закупать его по текущим ценам они не могут. Продажи газа «Газпромом» в Европу, вероятно, снижаются из-за высоких цен.

Ранее Германия временно прекратила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер заявил, что такое решение вызвано политическими мотивами, пишет RT. Приостановка сертификации газопровода может затянуться на месяц, сообщает «Национальная служба новостей».

Строительство трубопровода полностью закончилось 10 сентября 2021 года. Газопровод представляет собой две нитки общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В России неоднократно подчеркивали, что «Северный поток-2» — исключительно коммерческий проект.

Экономика,Газпром,
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