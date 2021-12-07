Европе предрекли дефицит газа зимой

Отбор газа из европейских ПХГ в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет. Однако Европе может не хватить запасов из-за холодной зимы.

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«Отбор газа в европейских хранилищах в ноябре 2021 года и первые четыре дня декабря, по данным AGSI, достиг рекордного уровня за историю наблюдений — 11,2 млрд кубометров», — передает «Коммерсант». Однако, как отмечают аналитики, с учетом текущих суточных темпов отбора запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если в Европе будет холодно.

Как отмечает издание, резкий рост отбора из ПХГ в этом ноябре связан с похолоданием и с ростом цен на газ. Из-за этого потребители вынуждены поднимать газ из хранилищ, поскольку закупать его по текущим ценам они не могут. Продажи газа «Газпромом» в Европу, вероятно, снижаются из-за высоких цен.

Ранее Германия временно прекратила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер заявил, что такое решение вызвано политическими мотивами, пишет RT. Приостановка сертификации газопровода может затянуться на месяц, сообщает «Национальная служба новостей».