Сбер оказывает юрлицам бесплатную поддержку по комплаенс

Подводя итоги года, мы увидели, что за последние три года развитие комплаенс-сервисов в банке привело к снижению количества ограничений по использованию клиентами удалённой работы со счетами по причине комплаенс в 2,5 раза. А удовлетворённость процессом поддержки выросла на 21 п.п., при этом количество жалоб снизилось в шесть раз. Банк накопил уникальные знания о деятельности бизнеса различных отраслей и рад использовать их во благо клиентов, предоставив им полезные бесплатные сервисы, в том числе службу комплаенс-консультантов. Уверен, что благодаря им предпринимателям станет проще вести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Мы также разработали обучающие материалы по комплаенс, которые ежемесячно изучает более 800 000 человек, причём 30% из них — не клиенты Сбера. Поэтому мы решили дать возможность предпринимателям, не являющимся нашими клиентам, протестировать бесплатную поддержку по комплаенс от Сбера и получить качественные базовые консультации по 115-ФЗ