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52 минуты назад

Греф назвал ограничения рубля со стороны США небылицей и чушью

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что санкции США не смогут ограничить конвертацию рубля, пишет «Интерфакс». По его словам, такая мера неосуществима, а информация о планах американских властей — «небылица и несусветная чушь».

Греф назвал ограничения рубля со стороны США небылицей и чушью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее журналисты Bloomberg рассказали, что в новый пакет санкций США против России могут войти ограничения на конвертацию рубля. Таким образом американское правительство намерено «наказать» страну в случае вторжения на территорию Украины. «Это невозможно запретить, это невозможно исполнить, и вообще такие придумки... Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают. Такие прогнозы могут напугать их самих, наверное», — заявил Греф.

Экономика,Герман Греф,Сбербанк России,Bloomberg,Интерфакс,
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