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23 минуты назад

Греф назвал чушью сообщения о возможном запрете конвертации рубля

Глава Сбербанка Герман Греф назвал чушью информацию о том, что Запад готовит против банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) санкции, способные ограничить конвертируемость рубля в другие валюты."Ну это просто небылица какая-то &lt;...&gt;. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить", – приводит его слова ТАСС.Доцент института Мировой экономики и бизнеса РУДН, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в беседе с RT отметил, что даже если санкции и будут приняты, то не том виде, о каком говорят сейчас."В отношении доллара такие санкции возможны, но в отношении евро вряд ли, потому что Европа сильно зависит от России", – объяснил он.Ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и их союзники в Европе якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ в случае, если Россия нападет на Украину.По словам журналистов, наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны якобы могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Греф назвал чушью сообщения о возможном запрете конвертации рубля
Фото: Москва24Москва24
Экономика,Герман Греф,Владимир Григорьев,РУДН,Российский фонд прямых инвестиций,Сбербанк России,
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