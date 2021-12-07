США намерены добиваться от Германии отказа от реализации проекта «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает РБК.

По словам собеседников агентства, США добиваются от Германии, чтобы та взяла на себя обязательство отказаться от газопровода в случае военной агрессии России против Украины.

Ранее агентство Bloomberg писало, что США вместе с ЕС выработали пакет санкций, которые включают ограничения на конвертацию рублей в другие валюты и ограничения на покупку российских долговых обязательств на вторичном рынке.

Телекомпания CNN также анонсировала возможность новых «агрессивных» санкций в случае «вторжения» России на Украину.