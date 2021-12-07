Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
1 час назад

СМИ: США потребуют остановки «СП – 2» в случае «вторжения» на Украину

США намерены добиваться от Германии отказа от реализации проекта «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает РБК.

По словам собеседников агентства, США добиваются от Германии, чтобы та взяла на себя обязательство отказаться от газопровода в случае военной агрессии России против Украины.

Ранее агентство Bloomberg писало, что США вместе с ЕС выработали пакет санкций, которые включают ограничения на конвертацию рублей в другие валюты и ограничения на покупку российских долговых обязательств на вторичном рынке.

Телекомпания CNN также анонсировала возможность новых «агрессивных» санкций в случае «вторжения» России на Украину.

По данным источников CNN, пакет предполагает отключение РФ от системы SWIFT, а также санкции в отношении членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина, российских банков и производителей энергии. Под ограничения также может попасть суверенный долг России.

Экономика,Видео,Владимир Путин,ЕС,Bloomberg,
107
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители