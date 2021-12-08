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56 минут назад

Цены на алкоголь резко вырастут к Новому году

Цены на спиртные напитки вырастут к Новому году, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Сергея Черникова.

Цены на алкоголь резко вырастут к Новому году
Фото: ReutersReuters

По его словам, с 1 января 2022 года алкогольный акциз увеличится на 4-5%. На этом фоне производители спиртных напитков уже сейчас пытаются компенсировать ожидаемые убытки из-за потери спроса.

Так, себестоимость водки при минимальной цене в 230 рублей составляет всего около 36 рублей. Еще 6 рублей закладывается в качестве прибыли для производителя, заявил эксперт. Остальные 190 рублей — это акциз, НДС, наценка розничного продавца и транспортные расходы.

«Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно еще раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей», — сообщил Черников.

Он отметил, что уже сегодня ряд производителей заявили о повышении цен на алкоголь к Новому году на 15% из-за подорожания пшеницы, из которой делается спирт.

При этом увеличение цены на алкоголь обусловлено более тонкими факторами, в том числе негативными ожиданиями, сказал доцент.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что на время новогодних праздников следует ввести запрет на продажу алкоголя, а вместо этого сделать культурно-массовые мероприятия в праздничные дни бесплатными.

Экономика,Рынки,Султан Хамзаев,Сергей Черников,РУДН,Госдума,
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