В Томской области построят 10 морских барж для Енисейского речного пароходства

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) построит 10 морских барж для Енисейского речного пароходства (ЕРП, дочерняя компания "Норникеля") за 2 млрд рублей. На предприятии состоялась церемония закладки барж, сообщила в среду пресс-служба "Норникеля".

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"На Самусьском судостроительно-ремонтном заводе состоялась церемония закладки партии из 10 морских барж, которые будут построены для Енисейского речного пароходства. Общая стоимость контракта - 2 млрд рублей. Первые две баржи ЕРП получит уже в 2022 году", - сообщили в компании.

Еще по четыре баржи завод должен передать заказчику в 2023 и 2024 годах. Флот ЕРП будет принимать в Дудинке, куда он будет доставлен по Северному морскому пути. Длина баржи составит 92 м, грузоподъемность в речных условиях - 3 тыс. тонн, в морских - 2,5 тыс. тонн.

"В весенний период мы планируем использовать их на притоках Енисея - Нижней Тунгуске, Подкаменной Тунгуске, реке Большая Хета, выполняя в том числе и программу северного завоза, а после того, как порт Дудинка и Енисейский залив освободятся ото льда, - в морских условиях", - сказал исполнительный директор ЕРП Евгений Грудинов.

По словам директора департамента логистики "Норникеля" Равиля Насыбуллова, новые суда необходимы для реализации масштабных инвестиционных проектов на Таймыре, таких как реновация Норильска и реализация "Серной программы" компании. Строительство будет финансироваться с привлечением лизинговой схемы Сбербанка, а также с поддержкой Минпромторга России в виде субсидирования процентной ставки.