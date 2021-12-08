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29 минут назад

Германия и США договорились о закрытии «Северного потока – 2» в случае «вторжения» России на Украину

Правительства США и ФРГ достигли договоренностей о том, что Германия закроет газопровод «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину, сообщил источник в Конгрессе.

Германия и США достигли договоренности по закрытию «Северного потока – 2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам администрации президента в Вашингтоне, Германия взяла на себя обязательства в отношении «Северного потока – 2» в случае «агрессивных действий» России в Украине, передает Deutsche Welle.

При этом остается непонятным, согласовали ли правительства само определение военной агрессии.

По словам неназванного европейского дипломата, США заявили союзникам, что в любом случае введут санкции в отношении трубопровода в случае «вторжения» России на Украину. Никто не захочет иметь дела с «Северным потоком – 2» из опасений попасть под них, добавил дипломат.

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Ранее депутат Бундестага Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозами остановить «Северный поток – 2» в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой.

Накануне глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал будущее правительство ФРГ остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

В тот же день глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выступил против остановки «Северного потока – 2 и зависимости властей Германии от политики США, призвав обеспечить серьезное отношение Вашингтона к решениям Берлина.

Экономика,Манфред Вебер,Вольфганг Ишингер,Европарламент,Газпром,Бундестаг,Deutsche Welle,
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