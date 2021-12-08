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46 минут назад

Аналитик спрогнозировал снижение цен на природный газ

Стоимость природного газа в Европе останется высокой примерно до марта-апреля 2022 года, после чего снизится и стабилизируется. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский.

Аналитик спрогнозировал снижение цен на природный газ
Фото: ReutersReuters

«Наш прогноз заключается в том, что цены сохранятся на очень высоком уровне до марта-апреля, после чего они упадут», — предположил эксперт на полях проходящего в Хьюстоне Мирового нефтяного конгресса.

Вацлавский отметил, что снижение будет существенным, однако цены все равно стабилизируются на гораздо более высоком уровне, нежели в прошлом.

Рост цен на газ в Европе начался в апреле-мае этого года. Средняя на споте по голландскому хабу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, однако уже в конце лета она превысила 600 долларов, а в октябре несколько раз устанавливала рекорды стоимости. Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября.

8 ноября сообщалось, что Европа истратила четверть купленного в хранилища газа. По данным «Газпрома», из подземных хранилищ Европы отобрано уже 25,6 процента газа.

Экономика,РИА Новости,
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