Россию от всемирной платежной системы SWIFT отключать не будут, ведь в этом случае пострадает не только РФ, но и США. Такого мнения придерживается бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель. Так он отреагировал на новость о том, что верхняя палата США не поддержала новые санкции против России.

«Что касается угроз со стороны Великобритании — они уже посчитали, какой урон получат, если отключат нас от этой платежной системы [SWIFT]. Колоссальные потери, которые исчисляются миллиардами долларов. Объем наших платежей — это почти такая же сумма, сколько американцы тратят на оборону», — отметил он в беседе с изданием Life.

Таким образом, Россель назвал «самоубийством» подобные действия других стран. При этом российские власти готовы к любому развитию событий, предупредил он. «Сбербанк занимается решением этого вопроса», — добавил Россель.

С ним согласен и другой эксперт. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также убежден, что США не пойдет на такие действия. Он отметил, что европейцам будет достаточно сложно обходиться без России. Возникает вопрос, как в таком случае рассчитываться за энергоносители, которые непрерывным потоком идут в Западную Европу.