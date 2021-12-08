Как разбогател бюджет России

В 2021 году произошел резкий рост доходов федерального бюджета на целых 5 трлн рублей. Это уникальный показатель. Вместо дефицита бюджета страна получила приличный профицит. Как получилось, что российский бюджет показал такую доходность в условиях второго года пандемии? Нефть и газ – важные, но не единственные источники доходов казны.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

2021 год отличается резким ростом доходов федерального бюджета, хотя в мире продолжает бушевать пандемия. За девять месяцев они выросли примерно на треть и составили 18 трлн рублей, сказал Михаил Мишустин. Профицит бюджета составил около 1,6 трлн рублей. Но изначально в законе о бюджете был расчет на дефицит бюджета в 2,75 трлн рублей.

Видео дня

«Профицит бюджета в размере более 2 трлн рублей наблюдался в России в период 2006-2008 годов и в 2018-2019 годах. Оба этих периода отмечены высокими ценами на энергоресурсы и высокими показателями экспорта сырья за рубеж», - отмечает финансовый эксперт Светлана Самойлова, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty.

Понятно, что рост цен на газ и нефть сыграл важную роль и в текущем скачке от дефицита к профициту. Если в прошлом году средняя цена на нефть марки Urals едва достигала 40 долларов за баррель, то в этом году она составила уже 66,1 доллар за баррель (за девять месяцев), отмечает ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. Бюджет в этом году верстался исходя их прогнозной цены нефти Urals в 45,3 долларов за баррель, и никто не ожидал, что в реальности нефть подорожает до 70.

Еще большей неожиданностью стали цены на газ, которые не просто выросли, а достигли небывалых в истории высот.

Впрочем, Россия продает газ по ценам, зафиксированным в контрактах по определенной формуле, поэтому газпромовские цены сильно отличаются от тех биржевых 1000-2000 долларов за тысячу кубов, которые в основном фигурируют в новостях. Но и в контрактах стоимость газа пошла вверх. По данным Газпрома, цена газа для дальнего зарубежья выросла в этом году на 87%. Если в прошлом году его газ стоил в среднем 129 долларов за тысячу кубометров, то в 2021 году уже 241 долларов за тысячу кубометров (везде данные по итогам девяти месяцев). В четвертом квартале стоимость газа еще подрастет.

После ценового фактора идет также рост добычи и объемов поставок как нефти, так и газа. По нефти Россия смогла нарастить добычу и, соответственно, экспорт в рамках решений ОПЕК+ по снижению квот. Поставки газа за рубеж тоже растут на фоне роста спроса со стороны Китая и Европы. В этом году Газпром поставил в страны дальнего зарубежья 175,7 млрд кубометров газа против 154,4 млрд кубов в прошлом году (за три квартала).

Третий фактор роста доходов бюджета – это, конечно, изменение обменного курса рубля к доллару: если за три квартала 2020 года средний курс был 70,57 рублей за доллар, то в этом году – 74 рубля.

Слабый рубль вкупе с дорогой нефтью – это просто мечта Минфина, и в этом году она сбылась. Рублевая стоимость нефти достигла исторического рекорда выше 5500 рублей за баррель. Все это давало хорошую прибавку бюджету.

«За весь 2021 год доходы российского бюджета могут вырасти более чем на 5 трлн рублей по сравнению с 2020 годом. Это уникальный абсолютный показатель. Хотя в относительном выражении бывали годы и лучше.

Например, доходы за 2011 год были на 37% выше доходов за 2010 года, а в 2021 году процентный рост будет меньше. Причина та же, что и сейчас: цены на нефть восстановились после кризиса, а рубль остался на более слабом уровне - прекрасная комбинация факторов», - говорит аналитик Exante Владимир Ананьев.

Существенное отличие от 2011 года в том, что энергоносители вносят все меньший вклад в доходы бюджета. «Если до 2015 года они занимали 40-50% доходов, то после их доля снизилась до нынешних 30-40%. Это заметный прогресс в российской экономике, о нефтегазовой игле почти не говорят, хотя работать всегда есть над чем», - отмечает Ананьев.

Следующие данные наглядно опровергает все еще сохраняющийся миф о том, что бюджет России зарабатывает исключительно на нефти и газе.

За десять месяцев 2021 года нефтегазовые доходы выросли на 68,5%, но и ненефтегазовые доходы увеличились на 21,5%, по предварительным данным, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Основной драйвер роста ненефтегазовых доходов – это на треть выросшие поступления НДС как от продажи российских товаров, так и ввозимого импорта. То есть россияне явно стали больше тратить.

Во-первых, восстановилось потребление после «замершего» пандемийного 2020 года вслед за восстановительным ростом экономики (ВВП в этом году может вырасти на 4,2%). Во-вторых, сказывался отложенный спрос, который начал находить выход в этом году. В-третьих, больше тратить в этом году россиян мотивировала растущая инфляция, которая в этом году ожидается выше 6%. Импорт, кстати, тоже подорожал – почти на треть за три квартала этого года. В-четвертых, помогло ослабление рубля.

Другие сборы и налоги тоже подросли. В частности, на треть увеличились поступления ввозных пошлин, на столько же – поступления по налогу на прибыль. Компании за три квартала этого года в 2,8 раза нарастили прибыль за минусом убытка по сравнению с прошлым годом, отмечает Беленькая. Также выросли акцизные сборы на 13,7%.

Причины роста налоговых поступления от ненефтегазовых компаний все те же. Для понимания, в прошлом году по всем этим пяти налоговым группам был минус. То есть поступления от них в 2020 году упали по сравнению с 2019 году в условиях кризиса, когда упала и экономика, и потребление, и производство, и импорт, а россияне вместо трат предпочитали копить на черный день.

Конечно, доходам бюджета помог рост цен и на другое сырье. «Значительно в этом году выросли цены на продукцию АПК (на 30-35% в среднем), на удобрения ( плюс 25%), на металлы (в среднем на 50%), на топливо (дизель, авиационный керосин) и т.д.», - отмечает Самойлова.

Из разовых доходов бюджета Беленькая отмечает 200 млрд рублей как финальный транш по операции покупки правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ и 146 млрд рублей в виде штрафа «Норникеля».

Прогнозы экспертов на следующий год – оптимистично осторожные. В новом законе о бюджете на 2022-2024 годы, который накануне был подписан президентом, ожидания по доходам тоже существенно выросли. По нему в ближайшие два года ждут профицит федерального бюджета России в 1,33 трлн рублей (1% ВВП) в 2022 году и 300 млрд рублей (0,2% ВВП) в 2023 году, но в 2024 году бюджет снова станет дефицитным в размере 520 млрд рублей (0,3% ВВП).

«Новый 2022 год зависит от ситуации на рынках, а рынки - от всеобщего прогресса в борьбе с коронавирусом. Если «омикрон» не повлечет за собой массовых локдаунов по всему миру, а уже появились умеренно оптимистичные данные по этому штамму, то нефть останется на повышенных уровнях и умеренно вырастет. Это было бы хорошо для бюджета. Причин для обвала рынка энергоносителей пока нет», - считает Владимир Ананьев.