На Западе признали бесполезность санкций против РФ

Экономический обозреватель The New York Times Патрисия Коэн считает, что новые жесткие санкции вряд ли убедят Россию «держаться подальше от Украины». По ее словам, экономические санкции «исторически» имеют неоднозначную репутацию: неудач с ними больше, чем успехов.

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Коэн подчеркнула, что действия, которые нанесли бы наибольший урон российской экономике - к примеру, серьезное ограничение экспорта нефти - также станут ударом по союзникам США в Европе.

По ее словам, аналогичная проблема касается и санкций против «Северного потока-2»: они плохи не только для «Газпрома», но и для стран ЕС.

«Мы снова и снова наблюдаем, что санкциям трудно действительно принудить [страну] к изменениям в основных направлениях политики», - рассказал Коэн Джеффри Шотт, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, десятилетиями исследующий эту тему.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры. В Кремле рассказали, что одной из главных тем переговоров стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».

Байден сделал акцент на «якобы угрожающем характере» передвижений войск РФ на границе с Украиной. Он рассказал о санкциях, которые США и их союзники могут ввести в случае эскалации.

Путин в ответ призвал не перекладывать ответственность на Россию, так как именно НАТО «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории» и наращивает военный потенциал у границ РФ. Он заявил, что Россия заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.