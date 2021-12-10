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1 час назад

В Госдуме обсудили возврат денег за авиабилеты из-за QR-кодов

Комитет Госдумы по транспорту обсудил выплаты пассажирам, которые купили авиабилеты, но не смогли попасть на рейс из-за отсутствия QR-кода о вакцинации. Об этом рассказал источник, близкий к комитету.

В Госдуме обсудили возврат денег за авиабилеты из-за QR-кодов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Отмена выплат пассажирам не обсуждалась. Глава комитета Евгений Москвичев подчеркнул, что все билеты (возвратные и невозвратные) должны быть возвращены на 100%. Если это невозвратный билет, и отмена по причине отсутствия QR-кода, он должен быть отменен, деньги на 100% возвращены, а потеря компании возвращена через субсидирование», — сообщил собеседник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что пассажирам без QR-кодов не будут возвращать деньги за невозвратные билеты. Минтранс отказался проверять QR-коды перед продажей авиабилетов.

Экономика,Евгений Москвичев,Минтранс РФ,Госдума,РИА Новости,
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