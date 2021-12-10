В Госдуме обсудили возврат денег за авиабилеты из-за QR-кодов

«Отмена выплат пассажирам не обсуждалась. Глава комитета Евгений Москвичев подчеркнул, что все билеты (возвратные и невозвратные) должны быть возвращены на 100%. Если это невозвратный билет, и отмена по причине отсутствия QR-кода, он должен быть отменен, деньги на 100% возвращены, а потеря компании возвращена через субсидирование», — сообщил собеседник РИА «Новости».