Киев оставил шахтеров без зарплат ради угля из США

Украинское правительство оставило шахтеров без зарплат ради угля из США.

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Во Львовской области шахтеры перекрыли дорогу, требуя выплаты долгов по зарплатам. По информации народного депутата от «Батькивщины» и главы профсоюза горняков Михаила Волынца, общая сумма задолженности по зарплатам шахтерам на Украине составляет 2,3 млрд гривен (5,5 млрд рублей).

«На государственных шахтах предприятий угольной промышленности задолженность по зарплате в стране достигла отметки в 2 млрд 340 млн. А на 1 января следующего года эта задолженность достигнет более 2,5 млрд гривен», - приводит слова Волынца «Украина.ру».

Тем временем, 5 декабря на Украину прибыло второе судно с углем из США и Колумбии, сообщает ТАСС.

До конца января 2022 года планируется прибытие еще пяти кораблей, в целом страна должна получить 470 тысяч угля из-за рубежа. Полученный груз Киев уже оплатил.