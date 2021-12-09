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43 минуты назад

Киев оставил шахтеров без зарплат ради угля из США

Украинское правительство оставило шахтеров без зарплат ради угля из США.

Киев оставил шахтеров без зарплат ради угля из США
Фото: ТАССТАСС

Во Львовской области шахтеры перекрыли дорогу, требуя выплаты долгов по зарплатам. По информации народного депутата от «Батькивщины» и главы профсоюза горняков Михаила Волынца, общая сумма задолженности по зарплатам шахтерам на Украине составляет 2,3 млрд гривен (5,5 млрд рублей).

«На государственных шахтах предприятий угольной промышленности задолженность по зарплате в стране достигла отметки в 2 млрд 340 млн. А на 1 января следующего года эта задолженность достигнет более 2,5 млрд гривен», - приводит слова Волынца «Украина.ру».

Тем временем, 5 декабря на Украину прибыло второе судно с углем из США и Колумбии, сообщает ТАСС.

До конца января 2022 года планируется прибытие еще пяти кораблей, в целом страна должна получить 470 тысяч угля из-за рубежа. Полученный груз Киев уже оплатил.

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Ранее в компании «Центрэнерго» сообщали, что законтрактовали около 1,5 млн тонн угля из четырех стран, чтобы покрыть дефицит топлива в текущем отопительном сезоне. По железной дороге из Казахстана планируется поставить 663 тысяч тонн угля, из Польши - 300 тысяч тонн. Остальные объемы прибудут морем из США и Австралии.

Экономика,Правительство Украины,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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