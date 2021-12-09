Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

«Прогноз по ставке до конца года, который мы давали в октябре, предполагает шаг от нуля до одного процентного пункта. Конечно, последние данные по инфляции, в целом, говорят, что ноль — это совсем маловероятно, 0,25 процентных пункта — тоже не самый вероятный сценарий, но дальше мы будем смотреть на соответствующие данные и анализировать их, делать оценки на следующий год и принимать решение», — приводятся в материале слова Набиуллиной.