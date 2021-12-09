Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в беседе с РИА Новости заявила, что в декабре по вопросу ключевой ставки будет применен базовый сценарий — повышение составит не больше одного процентного пункта.
«Прогноз по ставке до конца года, который мы давали в октябре, предполагает шаг от нуля до одного процентного пункта. Конечно, последние данные по инфляции, в целом, говорят, что ноль — это совсем маловероятно, 0,25 процентных пункта — тоже не самый вероятный сценарий, но дальше мы будем смотреть на соответствующие данные и анализировать их, делать оценки на следующий год и принимать решение», — приводятся в материале слова Набиуллиной.
Она отметила, что на данный момент регулятор видит решение в базовом сценарии, который «предполагает в декабре шаг не больше одного процентного пункта».
Темпы роста цен в годовом выражении в России в ноябре ускорились до 8,4 с 8,13 месяцем ранее, подчеркнули «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.