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25 минут назад

ФТС: Экспорт российских вакцин с начала года превысил 1 млрд долларов

За десять месяцев 2021 года российский экспорт вакцин в денежном выражении составил свыше 1,2 млрд долларов (608,6 т в натуральном выражении), такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС), пишет агентство РБК.

Стал известен доход России от экспорта вакцин
Фото: ReutersReuters

По информации таможенников, поставки медпрепаратов существенно выросли в октябре – до 356 млн долларов. Это более чем в два раза превышает сентябрьский объем (в натуральном выражении – 168,3 т). При этом результат октября –рекордный за всю историю России. До этого экспорт вакцин для людей даже в годовом выражении ни разу не превышал 71 млн долларов. Рост в этой категории слечился после того, как начались отгрузки вакцины «Спутник V».

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Что касается стран, то больше всего российских вакцин закупила Мексика – 39 тонн на 121 млн долларов. Примечательно, что до этого данное государство среди основных покупателей препаратов РФ не фигурировала В итоге Мексика заняла второе место по закупкам отечественных вакцин с начала года (190 млн долларов). На первой строчке Аргентина (почти 220 млн долларов), далее в списке ОАЭ (почти 126 млн долларов), Казахстан (114 млн долларов) и Индия (около 112 млн долларов).
Экономика,Федеральная таможенная служба,
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