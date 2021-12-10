Стал известен доход России от экспорта вакцин

По информации таможенников, поставки медпрепаратов существенно выросли в октябре – до 356 млн долларов. Это более чем в два раза превышает сентябрьский объем (в натуральном выражении – 168,3 т). При этом результат октября –рекордный за всю историю России. До этого экспорт вакцин для людей даже в годовом выражении ни разу не превышал 71 млн долларов. Рост в этой категории слечился после того, как начались отгрузки вакцины «Спутник V».