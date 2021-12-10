В Германии пообещали России проблемы с «Севпотоком-2»

Немецкий политолог Александр Рар сообщил, что партия «Союз 90/Зеленые» будет и дальше выступать против «Северного потока-2» и создавать «проблемы» России в этом направлении. Об этом он заявил в беседе с газетой «Взгляд».

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Он отметил, что члены политического объединения намерены сделать так, чтобы ответственность за решение по трубопроводу перешла к руководству Евросоюза.

«Они не говорят, что остановят его, но они хотят передать решение по нему в руки Брюсселя. А там, как мы знаем, есть разные точки зрения. Так что снова будет борьба», — подчеркнул Рар.

По словам аналитика, в настоящее время неясным остается вопрос, как поступят в данном случае глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт.

«Ясно, что «Зеленые» продолжат чинить проблемы России в этом направлении. Но новый канцлер Германии Олаф Шольц настроен на конструктив и разрядку», — заключил политолог.

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала Welt заявил о возможных последствиях для газопровода «Северный поток-2» в случае вооруженной конфронтации между Россией и Украиной. При этом Шольц отметил, что процедура запуска «Севпотока-2» в Германии «совершенно упорядоченная», она сейчас «осторожно продвигается вперед». Немецкий регулятор, как указал Шольц, в ближайшее время примет решение по сертификации. Он также заявил, что «многие решения уже были приняты, иначе трубопровод не был бы построен».

Депутат бундестага ФРГ, заместитель председателя фракции СвДП Александр Ламбсдорф заявил, что не собирается шантажировать Россию «Северным потоком-2», угрожая помешать реализации проекта в случае нападения на Украину.