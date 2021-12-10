США пригрозили РФ выходящими за рамки предыдущих санкциями

Возможные санкции против России в связи с ситуацией на Украине выходят за рамки принятых ранее. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

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«Президент дал ясно понять, что США в консультации с европейскими партнерами изыскивают очень сильный набор экономических санкций. И, думаю, некоторые из них будут включать вещи, которые не делались в прошлом», — цитирует его агентство.

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Представитель администрации США также сообщил о планах Вашингтона в ближайшие дни продолжить вести диалог с европейскими партнерами и Россией с целью разрешить кризис вокруг Украины.

По его словам, власти США готовы обсуждать с Москвой те вопросы, которые ее волнуют. Переговоры можно устраивать на существующих переговорных площадках, отметил он.

«Мы всегда готовы говорить о вопросах безопасности с Россией, и, откровенно говоря, для этого существует множество форматов. Для этого существует Совет Россия-НАТО, для этого существует ОБСЕ. Это те площадки, где русские могут озвучить свою обеспокоенность», — заявили в Белом доме.

Ранее западные СМИ сообщили о намерениях США и Евросоюза ввести ограничительные меры против крупных российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае «атаки» России на Украину. Среди ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары, евро и другие иностранные валюты. Также стало известно, что США намерены ввести новый пакет санкций против России, проект которого включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT.

8 декабря американский президент Джо Байден заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, он ясно дал понять, что в случае вторжения на территорию Украины Россию ожидают экономические последствия, «которых не было раньше».