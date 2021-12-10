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41 минуту назад

В кабмине предсказали новую волну инфляции

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в России может случиться новая волна инфляции в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В кабмине предсказали новую волну инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна - она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно», – цитирует агентство Белоусова.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что темпы инфляции в России в ноябре замедлились до 0,96% с 1,11% в октябре, в годовом выражении инфляция ускорилась до 8,4% с 8,13%. Банк России ожидает, что инфляция по итогам текущего года будет на уровне 7,4-7,9%.

8 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что темпы повышения цен в стране в 2021 году превысят прогнозы правительства и Банка России и будут на уровне 8%.

Цены на сотовую связь выросли впервые за год

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что в следующем году перед кабмином стоит важная задача - вернуть инфляцию к 4%. При этом глава государства подчеркнул, что ценовой рост носит глобальный характер и вызван чрезвычайно мягкой бюджетной политикой ряда зарубежных стран развитых экономик.

Президент поручил реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент должен быть сделан на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров.
Экономика,Максим Решетников,Андрей Белоусов,Владимир Путин,Минэкономразвития,Центральный банк России,Росстат,
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