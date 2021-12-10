Украина приготовилась остаться без российского газа

«Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски – это будет открытая, ничем не обоснованная, агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал Макогон.