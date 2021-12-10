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29 минут назад

Украина приготовилась остаться без российского газа

Существует вероятность, что этой зимой Россия прекратит транзит газа через территорию Украины. Об этом заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью изданию «БизнесЦензор». По его словам, данный вопрос является политическим, а не экономическим.

Украина приготовилась остаться без российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски – это будет открытая, ничем не обоснованная, агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал Макогон.

Макогон заявил, что в противном случае сама по себе украинская ГТС сможет работать на ресурсах, которые аккумулированы для прохождения зимнего времени.

«Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой», — добавил он.

Киев готов к тому, что события будут развиваться таким образом. В условиях отсутствия транзита Украине придется запустить ГТС в реверсе, заявил Макогон.

Украина нашла замену российскому газу

«То есть, поднимать наш газ с западных ПХГ и гнать его на восток», — уточнил глава «Оператора ГТС Украины».

По его словам, Украина долгие годы готовилась к такой ситуации.

7 декабря компания «Оператор ГТС Украины» сообщила, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины в ноябре увеличился почти на 16% в сравнении с предыдущим месяцем и составил 3,049 млрд кубометров.

В конце ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена добиваться продления на 15 лет контракта с Россией о транзите газа в Европу. Он отметил, что данный вопрос обсуждается с европейскими партнерами, так как продление контракта зависит и от них.

Экономика,Сергей Макогон,Денис Шмыгаль,
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